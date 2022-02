8 feb 2022 12:08

NON SAPPIAMO ANCORA SE ANDREMO AL MONDIALE IN QATAR MA INTANTO L'ITALIA SI CANDIDA AD OSPITARE L'EUROPEO 2032 - LA FIGC HA PRESENTATO ALLA UEFA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SI È PUNTATO SU QUESTA DATA PREFERENDOLA AL 2028 PER PROGRAMMARE L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E LA COSTRUZIONE DI NUOVI STADI - PER L'EUROPEO DEL 2028 È STATA INVECE PRESENTATA AL MOMENTO LA CANDIDATURA CONGIUNTA DI REGNO UNITO E IRLANDA…