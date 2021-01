6 gen 2021 11:17

NOTTE D'INFERNO PER MORGAN DE SANCTIS - L’EX PORTIERE, ATTUALE DIRETTORE SPORTIVO DELLA ROMA, E’ STATO COINVOLTO IN UN TERRIBILE INCIDENTE NELLA CAPITALE, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO – LA MACCHINA SU CUI VIAGGIAVA SI E’ RIBALTATA INTORNO ALLA MEZZANOTTE. IN MATTINATA DE SANCTIS E’ STATO OPERATO AL GEMELLI, GLI E’ STATA ASPORTATA LA MILZA. LE CONDIZIONI SONO CRITICHE MA NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA