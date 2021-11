NELLA NOTTE DI HALLOWEEN MARESCA VEDE LE STREGHE – CARESSA: "LA DIRIGENZA ARBITRALE RITIENE CHE L’ARBITRO DI ROMA-MILAN ABBIA COMMESSO UN GRAVE ERRORE SUL RIGORE DATO AI ROSSONERI" - MOU FURIBONDO: “NON C’È RISPETTO PER LA ROMA. SE PARLO MI SQUALIFICANO” - IBRAHIMOVIC SEGNA E PROVOCA LA REAZIONE DEI TIFOSI GIALLOROSSI. FISCHI E CORI: “SEI UNO ZINGARO”

Da romanews.eu

La gara tra Roma e Milan è terminata 2-1 per i rossoneri, ma non sono mancate le polemiche. Sul banco degli imputati due rigori, uno fischiato a favore di Ibrahimovic, uno invece negato nel finale dopo il contatto Kjaer–Pellegrini. Fabio Caressa, opinionista di Sky, nel corso di Sky Calcio Club ha svelato, secondo le sue fonti, quello che sarebbe il parere arbitrale sul fischietto di Napoli. Queste le sue parole: “La dirigenza arbitrale ritiene che Maresca abbia commesso un grave errore sul rigore dato al Milan. Non c’era il rigore per la Roma nel finale e non c’era quello per il Milan. Errore molto grave perché l’ha anche visto al Var. Questo l’orientamento dei vertici arbitrali”.

Da www.corrieredellosport.it

Il Milan di Pioli espugna l'Olimpico e resta al comando del campionato con il Napoli. La squadra rossonera ha battuto la Roma 2-1 grazie alla rete di Ibrahimovic e il rigore (discusso) di Kessie. A nulla è servito il gol di El Shaarawy nel finale. Tante polemiche dei giallorossi sull'arbitra giro di Maresca, ma squadra poco incisiva in fase offensiva. Al termine del match José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn solo per un breve commento “Complimenti al Milan, e non dico altro. Se parlo domenica non mi fanno andare in panchina. Mi fa rabbia la mancanza di rispetto verso i nostri tifosi. Il rispetto che abbiamo avuto noi, altri non l’hanno avuto”. Il tecnico furioso per le decisioni arbitrali, non ha voluto aggiungere altro alle sue dichiarazioni.

Queste le dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa: "Giudizio sull'arbitro? Per questa ragione non voglio parlare. Domenica voglio essere in panchina, non voglio avere nessun tipo di processo disciplinare. Mi limito a fare i complimenti al Milan che ha vinto. Fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per il romanismo, non c'è rispetto. Il rispetto che abbiamo noi professionisti della Roma e il rispetto che tutti dovevano avere e non è così.

Non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato contro una squadra con qualità individuale, collettiva, con lavoro di anni. Abbiamo giocato contro una grande squadra. Ma è una partita senza rispetto per i romanisti. Mi fa male, non dico nulla di più. Ho fatto uno sforzo e sono riuscito a portare tutti i miei giocatori allo spogliatoio senza aspettare l'arbitro sulla porta. Siamo riusciti a controllare le emozioni, ora voglio stare in panchina domenica. Ciao, grazie e scusate".

Da leggo.it

Zlatan Ibrahimovic ha sbloccato la partita tra Roma e Milan su punizione e dopo il gol ha provocato i tifosi giallorossi che hanno reagito nel peggiore dei modi. A seguito dell'1-0 il centravanti svedese si è rivolto alla Curva Sud con un gesto che voleva dire come i fischi lo carichino ancora di più. I tifosi hanno replicato prima fischiando il n.11 rossonero e poi con il coro «sei uno zingaro».

Parte dello stadio ha provato a coprirlo con dei fischi, mentre Zlatan ha fatto finta di niente continuando a giocare. Lo stesso è successo anche nel secondo tempo in occasione del gol annullato e alla sostituzione di Ibra con Giroud.

