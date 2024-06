LA NOTTE MAGICA DELL’ATLETICA AZZURRA: A ROMA PIOVONO ORI! JACOBS SI CONFERMA CAMPIONE EUROPEO NEI 100 METRI, SECONDO CHITURU ALI: E' LA PRIMA DOPPIETTA NELLA STORIA PER L'ITALIA NEI 100 METRI AGLI EUROPEI - LORENZO SIMONELLI, PAPA' ITALIANO E MAMMA DELLA TANZANIA, TRIONFA NEI 110 OSTACOLI (PORTATE I SALI A VANNACCI!) - LEO FABBRI DOMINA NEL LANCIO DEL PESO – IL 19ENNE MATTIA FURLANI CONQUISTA L’ARGENTO E IL NUOVO RECORD MONDIALE U20. FRANCESCO FORTUNATO DI BRONZO NELLA MARCIA - L'ITALIA E' IN FUGA NEL MEDAGLIERE – VIDEO

Esplosività, tempismo e grande determinazione. Nella gara più bella di Lorenzo Simonelli c'è il talento di un ragazzo che sta finalmente scoprendo appieno le proprie potenzialità in pista ??. Il tempo ne è la meravigliosa conseguenza?.#Roma2024pic.twitter.com/R2ZfFOADK6 — Vita Sportiva (@vitasportivait) June 8, 2024

Estratti da gazzetta.it

Lorenzo Simonelli

Marcell Jacobs è tornato. Il bicampione olimpico vince la finalissima dei 100 metri con il tempo di 10'03. Ma preoccupa, in vista di Parigi, la smorfia di dolore sul suo viso al termine della gara. Probabile un indurimento al polpaccio. Ma in questa notte magica per l'atletica italiana si chiama Chituru Ali. Il gigante azzurro nei metri finale si distende e conquista l'argento con 10''05.

(...)

Cosa ha fatto Lorenzo Simonelli? L'ostacolista azzurro nei 110 ostacoli conquista l'oro con un tempo pazzesco: 13''05 che è anche il nuovo record italiano (il precedente, che già gli apparteneva, era 13''20). L'azzurro parte a razzo per poi prendere il largo e resistere nel finale. Simonelli non ha rivali.

Atto di forza per Leo Fabbri. Il gigante fiorentino scaglia il peso a 22.45, vince l'oro europeo e firma pure il record dei campionati. Gara senza storia, il divario tecnico tra il primatista italiano è incolmabile. Fabbri è l'unico ad aver superato i 22 metri.

Lorenzo Simonelli

La marcia italiana continua a essere una fabbrica di medaglie. Da sempre e anche in questi campionati Europei di Roma. Dopo l'oro e l'argento vinti ieri da Antonella Palmisano e Valentina Trapletti nella 20 chilometri, ecco arrivare il bronzo, oggi nella stessa distanza, nella gara maschile. A conquistarla è Francesco Fortunato che si piazza terzo dietro allo svedese Karlstrom e lo spagnolo McGrath. Buona gara anche per Orsoni, sesto.

FURLANI

Da gazzetta.it

mattia furlani

Mattia Furlani, sei pazzesco! Il 19enne, nella finale del salto in lungo, atterra a 8,38 metri. Un risultato che gli vale l'argento europeo dietro a sua maestà, il greco campione olimpico Tentoglu con 8,65, ma anche il record del mondo U20. Bronzo per lo svizzero Ehammer (8,31). Ora il primato italiano firmato da Andrew Howe (8,47) è per Furlani davvero molto vicino.

LE PAROLE— "È stata la gara più bella della mia vita - ha detto Furlani ai microfoni Rai - con qualche errorino tecnico. L'argento, ma anche il record del mondo U20, una serata pazzesca".

marcell jacobs Chituru Ali

leo fabbri