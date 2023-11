LA NOTTE MAGICA DI SINNER – ALLE FINALS DI TORINO DOPO UNA BATTAGLIA DURATA OLTRE 3 ORE, L’AZZURRO BATTE DJOKOVIC AL TIE BREAK DEL TERZO SET – E’ LA PRIMA VITTORIA CONTRO IL NUMERO 1 DEL MONDO PER JANNIK MA IL SUCCESSO ANCORA NON VALE IL PASSAGGIO DEL TURNO – SARA’ DECISIVA LA SFIDA DI GIOVEDI’ CONTRO RUNE – ADRIANO PANATTA CONTRO I "MIND GAMES" DI DJOKOVIC: “PRIMA LA PAUSA PER FARE PIPÌ POI IL FISIOTERAPISTA. LE PROVA TUTTE. A ME QUESTO ATTEGGIAMENTO NON PIACE PER NIENTE" – VIDEO

Da gazzetta.it - Estratto

Maturo, deciso, propositivo, a tratti sfrontato. Jannik Sinner riesce finalmente a battere il numero 1 al mondo e lo fa con il piglio del campione, chiudendo in tre set 7-5 6-7 7-6 in tre ore. Torino vive una notte magica, e trascina Sinner in paradiso. Una vittoria che ancora non vale il passaggio del turno, ma che segna una tappa fondamentale nella carriera dell'altoatesino che ha voluto, fortissimamente voluto questo risultato. Giovedì, contro Holger Rune, che oggi ha vinto per il ritiro di Tsitsipas dopo 3 game, sarà dentro o fuori e sarà ancora battaglia. E adrenalina, e spettacolo

Da corrieredellosport.it

Jannik Sinner non molla mai: contro Novak Djokovic ha ribaltato il risultato sull''ultimo game del primo set, da 40-0 a 40-40 mettendo in forte agitazione anche il numero uno al mondo. E proprio Nole, dall'alto della sua esperienza, ne ha approfittato per chiedere il toilet break proprio all'inizio del secondo set, cominciato sempre alla grande dall'azzurro. "C'avrei scommesso che chiedeva la pausa per spezzare il ritmo - ha attaccato Adriano Panatta in diretta dai microfoni Rai, criticando la particolare mossa - lo fa sempre". "Ma comunque guarda, a Sinner gli fa un baffo: lui sta li tranquillo", ha concluso l'ex campione, oggi commentatore in tv.

Djokovic ha poi richiesto anche l'intervento del fisioterapista in campo, lamentando problemi alla cervicale. "Questa è la seconda fase, prima la pipì poi il fisioterapista - ha aggiunto Panatta - Le prova tutte... A me questo atteggiamento non piace per niente".

