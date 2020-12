8 dic 2020 21:15

UNA NOTTE STORICA PER LA LAZIO: DOPO 20 ANNI È AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS. MA CHE BRIVIDI NEL FINALE! IL BRUGES COLPISCE UNA CLAMOROSA TRAVERSA – SIMONE INZAGHI RICORDA CHE I BIANCOCELESTI NON HANNO MAI PERSO NEL GIRONE: "GLI OTTAVI? COME CONQUISTARE UN ALTRO TROFEO" - RICCARDO CUCCHI: "TROPPI ERRORI SOTTO PORTA E IN FASE DIFENSIVA. EPPURE LA LAZIO AVEVA LA GARA IN PUGNO" – IMMOBILE, CHE PER CAPELLO E' L'ATTACCANTE PIU' COMPLETO: "SPERIAMO DI NON PRENDERE BAYERN O LIVERPOOL..."