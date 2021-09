24 set 2021 13:50

NOTTI MAGICHE TUTTE LE ESTATI? - LA "PROPOSTA WENGER" STA SCONQUASSANDO LA FIFA: EUROPEI E MONDIALI A CADENZA BIENNALE, DAL 2027 IN POI E QUINDI CON LA NAZIONALE IN CAMPO OGNI ANNO PER UN GRANDE TORNEO - SI ELIMINEREBBERO LE COMPETIZIONI MINORI E INUTILI TIPO CONFEDERATIONS CUP O NATIONS LEAGUE, OTTIMIZZANDO I CALENDARI E FACENDO GIOCARE LE QUALIFICAZIONI IN DUE SOLE FINESTRE, A OTTOBRE E A MARZO, IN MODO DA LIMITARE I VIAGGI PER I GIOCATORI - L'UEFA SI OPPONE, I TIFOSI SI DIVIDONO...