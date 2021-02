5 feb 2021 13:40

LA NUOVA CHAMPIONS? UN TORNEO ALL’AMERICANA – DAL 2024 36 SQUADRE IN UN UNICO GRUPPO E UNA CLASSIFICA GLOBALE. PARTITE DI SOLA ANDATA (MINIMO 10, MASSIMO 17 PER CHI ARRIVA IN FINALE) - LA UEFA ACCELERA SUL NUOVO FORMAT PER CONTRASTARE LA NASCITA DELLA SUPERLEGA - LE LEGHE SONO PREOCCUPATE. CONVOCATA UN’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER PARLARE DEL NUOVO PROGETTO CHE POTREBBE ESSERE ANTICIPATO