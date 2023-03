IL NUOVO SATRAPO DEL CALCIO - GIANNI INFANTINO CONFERMATO PRESIDENTE DELLA FIFA FINO AL 2027 (SENZA IL VOTO DELLA GERMANIA) - IL DIRIGENTE ITALO-SVIZZERO ERA L'UNICO CANDIDATO: È STATO RIELETTO PER LA TERZA VOLTA - ZAZZARONI AL VELENO: “HA APPENA MOLTIPLICATO IL NUMERO DELLE PARTITE SE NE STRAFOTTE DI TUTTI GLI ALLARMI, I RISCHI, GLI INFORTUNI. IN PRIMIS SE NE STRAFOTTE DEL CALCIO: PIÙ PARTITE, PIÙ SOLDI…”

La Federcalcio tedesca vota contro Infantino. A differenza di quasi tutte le 211 federazioni affiliate, la Germania non sosterrà la rielezione del presidente della Fifa Gianni Infantino (52) al congresso in Ruanda….

Estratto dall’articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

(...) Il calcio europeo ha i dirigenti che si merita, quello mondiale Gianni Infantino che oggi sarà rieletto presidente: batterà il suo unico avversario, Infantino Gianni. Stiamo parlando dell’Elevato che ha appena moltiplicato il numero delle partite e che se ne strafotte di tutti gli allarmi, i rischi, gli infortuni. In primis se ne strafotte del calcio: più partite, più soldi. Attenzione: il problema del numero eccessivo e intollerabile di gare non è solo italiano, ma tedesco, spagnolo, francese e presto anche inglese. Perché le partite aumentano, ma i calciatori e la qualità dello spettacolo diminuiscono.

Da corrieredellosport.it

Nessuna sorpresa, tutto secondo copione: Gianni Infantino guiderà la Fifa per altri quattro anni, fino al 2027. Candidato unico, il dirigente italo-svizzero, che compirà 53 anni il prossimo 23 marzo, è stato confermato alla presidenza dell'organismo del calcio mondiale in occasione del 73esimo Congresso in corso a Kigali, in Ruanda. Per Infantino si tratta del terzo mandato: era stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, poi il nuovo mandato di quattro anni nel giugno 2019 e, in data odierna, la nuova conferma. Un emozionato Infantino ha poi commentato con un sentito "Vi amo tutti" la sua rielezione a presidente della Federazione calcistica internazionale (...)

