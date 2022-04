19 apr 2022 10:50

IL NUOVO STADIO A MILANO? TUTTO FERMO PERCHE' L'INTER NON METTE I SOLDI - LINUS A "DEEJAY FOOTBALL CLUB" SU RADIO DEEJAY: "IL PROBLEMA NON È LO STADIO, MA TUTTO CIÒ CHE C'È INTORNO ALLO STADIO E GLI INTERLOCUTORI. IL PRESIDENTE DELLA CINA HA DECISO CHE ZHANG DELL'INTER CONTI POCO. LE AZIENDE DI PECHINO SONO TUTTE IN MANO ALLO STATO E LO STATO PUÒ DECIDERE DA UN GIORNO ALL'ALTRO CHE TU NON ESISTI PIÙ. D'ALTRONDE, NELLE ULTIME SETTIMANE LA PARTE CHE SPINGEVA DI PIÙ È STATA QUELLA MILANISTA..."