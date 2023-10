14 ott 2023 19:44

OGGI ALLAH, DOMANI NON SI SA! IN ARABIA MANCINI GIA’ RISCHIA: UN PAREGGIO ROCAMBOLESCO ALL’ULTIMO RESPIRO SALVA L’EX CT AZZURRO DALLA TERZA SCONFITTA IN TRE PARTITE E TOGLIE UN PO’ DI PRESSIONE SU UNA PANCHINA GIÀ CALDA DOPO I PRIMI DUE KO - IN ARABIA LO CRITICANO: MANCINI NON HA MARGINE DI ERRORE IN VISTA DELLA COPPA D’ASIA DI GENNAIO, IN QATAR R DEL PRIMO GIRONE DI QUALIFICAZIONE MONDIALE