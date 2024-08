E OGGI COSA VEDIAMO ALLE OLIMPIADI? - OGGI C'E' LA FINALE DI VOLLEY MASCHILE TRA LA FRANCIA (CHE HA ELIMINATO L'ITALIA DI FEFE' DE GIORGI) E LA POLONIA, CAMPIONE D'EUROPA - È IL GIORNO DELLE "FARFALLE": DALLE ORE 14 SI ASSEGNA IL TITOLO A SQUADRE. LE AZZURRE SI SONO QUALIFICATE PER LA FINALE DELL'ALL AROUND - TAMBERI, CHE HA AVUTO UN'ALTRA COLICA RENALE, DOVREBBE GAREGGIARE ALLE 19...

Estratto dell'articolo di Angelo Di Marino per www.lastampa.it

gimbo tamberi

[...] Atletica: il giorno di Tamberi

Dalle ore 19 in pedana Gianmarco Tamberi che difende l'oro conquistato a Tokyo tre anni fa. […]

Pallavolo: si assegna il titolo maschile

La Francia si ferma per seguire (ore 13) la finale del torneo maschile di volley. I padroni di casa, che in semifinale hanno eliminato l'Italia di Fefè De Giorgi, affrontano nella finalissima all'Arena Sud la Polonia campione d'Europa. Tutto esaurito e tifo alle stelle. In panchina Andrea Giani per le Bleus e Nikola Grbic, il tecnico serbo che è una vecchia conoscenza del volley italiano.

Ginnastica ritmica: tocca alle Farfalle

Dopo il bronzo di Sofia Raffaeli ai suoi primi Giochi, oggi (dalle ore 14) si assegna il titolo a squadre. Le Farfalle azzurre si sono qualificate per la finale dell'all around con il secondo punteggio. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno totalizzato 69.350 punti. Guida la Bulgaria con 70.400. L'Italia precede però l'Ucraina con 68.950. In finale anche Francia, Cina, Israele, Uzbekistan e Azerbaijan.

Sofia Raffaeli - olimpiadi parigi

Pentathlon moderno: azzurri in finale

La laser run (dalle ore 19.10) assegna il titolo del pentathlon moderno. Entrambi gli azzurri in gara sono in finale. Matteo Cicinelli si è qualificato con il 4° punteggio della sua semifinale (1508). Giorgio Malan ha invece chiuso al terzo posto, con 1511 punti conquistati. L'egiziano Ahmed Elgendy ha siglato il record Olimpico in qualificazione: 1516 punti. Alle 9,30, invece, l'appuntamento con Alice Sotero e la semifinale di pentathlon all'Olimpiade. L'astigiana è inserita nel gruppo A insieme all'altra azzurra Elena Micheli. Obiettivo centrare uno dei nove posti della finale in programma domani (dalle ore 11). [...]

Sofia Raffaeli - olimpiadi parigi pentathlon 1

Gianmarco Tamberi