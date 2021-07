OGGI MANCINI VIENE TRATTATO DALLA STAMPA COME PADRE DELLA PATRIA MA I SUOI RAPPORTI CON LA STAMPA NON SONO STATI MAI FACILI – QUANDO ALLENAVA LA FIORENTINA RISCHIO’ DI VENIRE ALLE MANI CON UN GIORNALISTA DELLA “GAZZETTA” A CUI DIEDE DEL “FROCIO DI M…” ANCHE SE IL MANCIO HA SEMPRE SMENTITO. NON SI CONTANO LE VOLTE CHE HA BACCHETTATO I REPORTER. PRIMA DELLA PARTITA CON LA TURCHIA DISSE: “CHI GIOCHERA’? SIETE COSÌ BRAVI, SIETE TUTTI GRANDI ALLENATORI CHE NON IMPORTA”

Da ilfattoquotidiano.it del 21 gennaio 2016

Ci era cascato anche Roberto Mancini. Anche l’allenatore dell’Inter, veloce nello scagliare la pietra contro Maurizio Sarri, reo di averlo apostrofato come “frocio” e “finocchio” durante il recupero di Napoli-Inter giocata martedì in Coppa Italia, in passato ha insultato usando lo stesso termine. Molto tempo fa – ed è bene tenere a mente che le persone si ravvedono e maturano – ma è successo.

E nella caccia agli scheletri nell’armadio di questi giorni, come se il “così fan tutti” assolvesse Sarri dalle sue colpe, salta fuori un episodio che riguarda proprio il tecnico nerazzurro, al quale in molti avevano già fatto notare la diversità di vedute riguardo la necessità di denunciare o meno espresso in seguito agli insulti razzisti di Sinisa Mihajlovic all’indirizzo di Patrick Vieira durante Lazio-Arsenal.

Bisogna riavvolgere il nastro fino al dicembre 2001, quando Mancini sedeva sulla panchina della Fiorentina e non attraversava un momento felice dopo la vittoria della Coppa Italia nella primavera precedente. La Gazzetta dello Sport scrisse che il centrocampista viola Amaral aveva fatto rientro in Brasile prima della pausa natalizia. Secondo quanto riferito dalla società era in permesso, mentre il quotidiano sosteneva la tesi di un litigio con Mancini e della conseguente partenza del brasiliano, ormai fuori dal progetto tecnico.

L’allenatore chiese quindi un incontro con il giornalista Alessio Da Ronch prima di una conferenza stampa. Come andò il fatto a faccia lo racconta ora Gazzetta.it, che ha contestualizzato il caso dopo che la notizia, più a grandi linee, era stata diffusa dal sito FirenzeViola: “Mancini comincia ad insultare: Alessio fa per andare e a quel punto Mancini lo apostrofa così: ‘Sei un frocio di m…., vieni qui’ – scrive – A quel punto Alessio reagisce, soltanto verbalmente, torna indietro e Mancini viene trattenuto prima che la lite degeneri”. Il tutto davanti all’addetto stampa della Fiorentina, a un altro collega e ad alcuni giocatori attirati dalle urla.

DA tuttomercatoweb.com

Nel corso della conferenza stampa odierna, siparietto tra il ct Roberto Mancini e i giornalisti che lo hanno incalzato sulla possibile formazione azzurra che domani sfiderà la Turchia. "Chi giocherà? Siete così bravi, siete tutti grandi allenatori che non importa", ha detto col sorriso il ct.

DA www.corrieredellosport.it

"Da campione d'Europa mi sento molto bene. E' davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti gli italiani in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché abbiamo creato qualcosa di straordinario. Questa Italia resterà nei libri di storia" sono le parole di Roberto Mancini alla radio tedesca Sport1.de.

Il ct azzurro ha parlato del trionfo dell'Italia all'Europeo, dichiarando: "La finale del 1992 persa con la Sampdoria a Wembley la ricordo molto bene, adesso però le ferite sono in via di guarigione".

Le parole di Mancini sul trionfo a Euro2020

"Abbiamo festeggiato, ma è successo tutto molto velocemente. Mi è passato davanti come un film. Non avevamo preparato nulla. Ma siamo stati accolti da tante persone per le strade di Roma: è stato bellissimo" ha aggiunto Mancini.

Infine, il ct della nazionale italiana ha concluso: "E' stato un momento straordinario, che dura ancora. E tutto ciò appartiene interamente ai miei ragazzi: avevano ragione a volerlo vivere. Ora tutti sono in meritata vacanza da campioni d'Europa".

