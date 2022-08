OGNI SQUADRA HA IL CAPITANO CHE SI MERITA – IL MANCHESTER UNITED DI TEN HAG NELLA BUFERA DOPO LA FIGURACCIA CONTRO IL BRIGHTON: I TIFOSI METTONO SOTTO ACCUSA MAGUIRE, “CAPITANO PASTICCIONE E CONFUSO” DOPO IL VIDEO NEL TUNNEL NEL QUALE IL DIFENSORE APPARE TOTALMENTE IN AMBASCE. MA I TIFOSI DEI "RED DEVILS" DEVONO SAPERE CHE L’ERRORE DI MAGUIRE E? STATO CAUSATO DA UNA REGOLA INTRODOTTA DA TEN HAG (ALLA FINE LA COLPA E’ SEMPRE LA SUA) – VIDEO

Da liberoquotidiano.it

MAGUIRE

Si chiama Harry Maguire, è il difensore dello United nonché il più pagato della storia del calcio del suo ruolo, tanto che per accaparrarselo dall’Everton il club di Manchester ci ha speso su 87 milioni di euro nel 2019. Il centrale dei Red Devils, caduti alla prima giornata per 1-2 in casa contro il Brighton, è stato autore di una gara sottotono, e, come dimostra un video circolato sui social dopo la partita, è sembrato poco a suo agio al momento dell’ingresso in campo. Nelle immagini, infatti, sembra spaesato e confuso. Tanto che a un certo punto l’estremo difensore dei Red Devils, lo spagnolo David De Gea, gli ha fatto notare qualcosa alle sue spalle: con il braccio sinistro gli ha indicato l’altro lato del tunnel, quello dove sono posizionati gli avversari.

MAGUIRE

Maguire confuso, dopo essersi avvicinato al capitano del Brighton, lo ha invitato a scambiarsi di posizione. In sintesi, la squadra col suo capitano si era posizionata nel lato sbagliato del tunnel che immette al campo dell’Old Trafford, con l’intervento del portiere spagnolo provvidenziale a correggere la gaffe. Il video però è diventato virale in poco tempo, e Maguire è stato accusato di essere un capitano distratto e pasticcione, anche fuori. Confusione però generata da una regola introdotta dall’allenatore Erik ten Hag, come spiegato in una nota ufficiale del club qualche giorno fa.

Cosa diceva la nota dello United

MAGUIRE

"In un nuovo layout concordato con Erik — era scritto — la panchina di casa e quella in trasferta sono state permanentemente scambiate in modo che l'allenatore dello United, lo staff e i sostituti sono ora seduti nei sedili a ovest della linea di metà campo. La panchina precedentemente occupata dalla squadra ospite”. Ecco spiegata dunque la confusione di Maguire. Mentre il motivo di tale cambio è stato spiegato nella nota: "Il cambio di squadra posiziona anche il personale di casa e i giocatori più vicini allo Stretford End, il tradizionale cuore del supporto di casa — concludeva la nota — e allinea le panchine con le metà del campo in cui le squadre di casa e quelle in trasferta si riscaldano prima della partita".

il confronto tra cristiano ronaldo e erik ten hag 2 ERIK TEN HAG AL MANCHESTER UNITED ERIK TEN HAG harry maguire