30 nov 2023 10:51

ONANA? OH NO! - CONTINUA IL PERIODACCIO DI ANDRE' ONANA AL MANCHESTER UNITED: LE SUE DUE PAPERE CLAMOROSE SUI GOL DEL GALATASARAY RISCHIANO DI CONDANNARE I "RED DEVILS" ALL'ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS LEAGUE - DA QUANDO È ARRIVATO IN INGHILTERRA PER 55 MILIONI DI EURO, IL CAMERUNENSE SEMBRA IL PARENTE SCARSO DI QUELLO AMMIRATO ALL'INTER - I TIFOSI INIZIANO A PERDERE LA PAZIENZA… - VIDEO