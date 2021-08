E ORA COSA FARA’ FEDERICA PELLEGRINI? "IO IN POLITICA COME LA VEZZALI? SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT MI SEMBRA UN PO’ TOO MUCH. SAREI LA PRIMA POLITICA VERA NON DIPLOMATICA. MI SORPRENDEREI DI ME STESSA SE RIUSCISSI A DIVENTARLO. NON MI È STATO PROPOSTO NIENTE. MI PIACEREBBE RIMANERE NELLO SPORT" - SULLA PILATO: "CI SONO DEI MECCANISMI CHE TI PORTANO AD AFFRONTARE UNA OLIMPIADE CHE NON TUTTI PER ETÀ O CARATTERE HANNO LA CAPACITÀ DI AFFRONTARE. NELLO STAFF DELLA SQUADRA FEMMINILE CI VORREBBE UNA…"

Da repubblica.it

federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)020

Con gli ultimi cento metri di Federica Pellegrini alle Olimpiadi, la staffetta azzurra 4x100 mista femminile ha chiuso la finale di Tokyo al sesto posto. Le azzurre (Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini) hanno "toccato" in 3'56"68. Oro all'Australia, argento agli Usa, bronzo al Canada.

Le ragazze arrivano in zona mista, passano la parola alla capitana Pellegrini: “Devo fare il recap? Siamo soddisfatte, perché comunque è una finale olimpica e per una staffetta femminile è sempre una bella prova. Una staffetta che nei prossimi anni potrà crescere sicuramente. Per fare bene le staffette, lo abbiamo visto ieri, bisogna essere tutti allineati e molto spesso non è sufficiente. Abbiamo fatto quello che potevamo fare, that’s it”.

matteo giunta federica pellegrini

Sì, è così: sono stati gli ultimi 100 metri di Federica che a Tokyo ha raggiunto il tradguardo storico di cinque finali in cinque Olimpiadi (ma la rivedremo in vasca a Napoli per la Isl, la Champions del nuoto, Fede nuoterà il 26 e 27 agosto "non il 29, ho un matrimonio, ma non il mio"). E dopo? Le compagne di squadra, scherzando, dicono "Fede farà l’insegnante di zumba”. Pellegrini ride: "Dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso di lasciare. È il momento giusto, l'ho sempre sentito e sono molto serena per quello che mi aspetta dopo, anzi non vedo l'ora che inizi. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono serena".

pellegrini family

Ha molti progetti in mente: un docu-film, un libro, la tv. "Anche la politica, come Valentina Vezzali? Sottosegretario allo sport mi sembra un po’ too much. No, ho ancora il costume addosso, non so da che parte del mondo sono, se ho il fuso italiano, di Tokyo. Non lo so, non è che ti inventi niente. Arriveranno le proposte e io mi sentirò o meno di accettarle. Io non sono molto diplomatica. Sarei perfetta nel senso di essere la prima politica vera non diplomatica. Mi sorprenderei di me stessa se riuscissi a diventarlo”.

FEDERICA PELLEGRINI

In vent'anni di nuoto, Federica pensa piuttosto ad aiutare lo sport da dentro: "Non mi è stato proposto niente. Mi piacerebbe rimanere nello sport in generale. Lascio una nazionale con un settore maschile che è più forte che mai. Invece quello femminile va aiutato. Non mi riferisco a me in prima persona, ma penso che una figura femminile all’interno dello staff di questa nazionale che sia di riferimento per tutte le ragazze ci debba essere. Una figura professionale intendo, non sto parlando di me, ma di una psicologa che aiuti le ragazze nei momenti più di difficoltà e di stress".

Federica pensa al dopo, a quello che lascia: "Credo sia fondamentale per le ragazze che stanno crescendo adesso avere un aiuto. Penso alla Pilato: ci sono dei meccanismi che ti portano ad affrontare una Olimpiade che non tutti per età o carattere hanno la capacità di affrontare. Io l’ho sempre avuta, perché l’ho sempre ricercata da sola. Lo sport in generale sta diventando l’esaltazione di ogni minimo particolare e questo è l’unico sul quale non abbiamo mai lavorato". Ora è il tempo dei saluti ai tifosi: "Grazie mille per tutti questi anni, sono stati veramente incredibili, un'altalena di emozioni bellissime e sofferte". Fede è molto ricambiata.

federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)017 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)015

federica pellegrini 11 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)014 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)018 federica pellegrini matteo giunta 6