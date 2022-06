ORA MACRON FA ANCHE IL DIRETTORE SPORTIVO DEL PSG! DOPO AVER AIUTATO A CONVINCERE MBAPPÉ A RESTARE IN FRANCIA IL REGGIBORSETTE DI BRIGITTE VUOLE ZIDANE SULLA PANCHINA DEL PSG – "HO GRANDE AMMIRAZIONE PER LUI, HA VINTO LE TRE GRANDI COPPE (TRE CHAMPIONS LEAGUE CON IL REAL) CHE TANTO DESIDERIAMO PER I NOSTRI CLUB. VOGLIO CHE TORNI A PROMUOVERE LA FRANCIA" (ANCHE MACRON SA CHE IL DESTINO DEL CALCIO FRANCESE E’ ORMAI LEGATO AL PSG, CON BUONA PACE DI LIONE E MARSIGLIA)

Dall’account Instagram Chiamarsi Bomber

Il PSG sta veramente facendo cose mai viste. Praticamente ha acquistato pure un capo di Stato. No, ovviamente nessun contratto; ma dopo aver aiutato a convincere Mbappé a restare in Francia, il presidente della Repubblica Macron sta ora praticando opera di persuasione nei confronti di Zidane, per vederlo sedere sulla panchina dei parigini.

Con buona pace di altri storici Club come Lione e Marsiglia, il destino del calcio francese sembra totalmente legato al futuro della squadra della capitale.

E pure il Pres lo sa...

Da corriere.it

Il Psg è a caccia del suo nuovo allenatore. Non è un mistero che l’obiettivo n.1 della società transalpina sia l’ex fuoriclasse francese ed ex allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane. Che però sarebbe ancora restio a scegliere una panchina che lui sente come molto impegnativa. Ma da più parti si cerca di trovare il modo di convincerlo. E adesso è sceso in campo perfino il presidente francese Emmanuel Macron che si è espresso in merito.

«No, non gli ho parlato. Ma ho grande ammirazione per lui, come giocatore e allenatore» ha spiegato a RMC il capo di stato francese relativamente alla possibilità che Zidane alleni dalla prossima stagione il Paris Saint Germain. «Ha vinto le tre grandi coppe (tre Champions League con il Real Madrid ndr) che tanto desideriamo per i nostri club. Voglio che torni a promuovere la Francia», ha concluso Macron.

