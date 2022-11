ORGASMI MONDIALI! “BASTA CON QUESTE FOTO. MANCA ANCORA MOLTO TEMPO PER VEDERCI”. LA MOGLIE DI LAUTARO, AGUSTINA GANDOLFO, SOFFRE L’ASSENZA DEL MARITO (E LA CONSEGUENTE ASTINENZA SESSUALE). ALDO SERENA RICORDA CHE CLAUDIO GENTILE DICEVA SEMPRE: “QUANDO TORNO DAL RITIRO ESTIVO, LA SECONDA COSA CHE FACCIO È METTERE A TERRA LA VALIGIA” - CON CHI CE L’HA CASSANO? "DOBBIAMO TIFARE ARGENTINA, PERCHÉ COSÌ LA GENTE SI INIZIA A METTERE LA LINGUA IN CULO. NON LA GENTE, QUALCHE BUFFONE BURATTINO, RUFFIANO DI MERDA" – VIDEO

Francesco Persili per Dagospia

agustina gandolfo lautaro martinez 2

LA LONTANANZA SAI… “Basta con queste foto. Manca ancora molto tempo per vederci”. La moglie di Lautaro, Agustina Gandolfo, davanti a uno scatto del marito sudatissimo in allenamento si fa prendere dalla voglia matta. Sui social il commento è univoco: “Questi due scopano come ricci”. Interviene Aldo Serena che scomoda Gentile. Non il filosofo Giovanni ma Claudio, il campione del mondo 1982. Il difensore ribattezzato “Gheddafi” per la sua somiglianza con il Colonnello libico amava dire ai suoi compagni: quando torno dal ritiro estivo, la seconda cosa che faccio è mettere a terra la valigia”

lautaro

ONE LOVE In Qatar l'Inghilterra e il Galles indosseranno la fascia da capitano "One Love" (in sostegno della comunità LGBTQ +). L’amministratore delegato della Federazione inglese Mark Bullingham a Sky Sports: "Kane indosserà la fascia da capitano arcobaleno in Qatar in sostegno della comunità LGBTQ +. Potremmo essere multati dalla Fifa, se così sarà pagheremo la multa".

TOTO LUISITO - Indovinate cosa farà il ct della Spagna Luis Enrique in caso di vittoria del Mondiale? “Mi tingo i capelli o mi faccio un piercing. Rasarmi no, a mia moglie non piace”. Luisito in diretta su Twitch spiega anche che in caso di eliminazione della “Roja” tiferà Argentina. “Sarebbe ingiusto se Messi si ritirasse senza aver vinto un Mondiale". L’unico argomento su cui l’ex allenatore della Roma mostra qualche lacuna è la geografia visto che per lui la Costa Rica, prossimo avversario in Qatar, è una nazionale sudamericana…

ALDO SERENA JUVE

NON FATE TROPPO I GALLETTI – La Francia campione in carica ha un attacco atomico: Mbappè e Benzema. Ma nessuna nazionale con il detentore in carica del Pallone d’Oro ha mai vinto il Mondiale…

FANTANTONIO, FUORI I NOMI! Con chi ce l’ha Cassano? “Dobbiamo tifare Argentina, perché così la gente si inizia a mettere la lingua in culo. Non la gente, qualche buffone burattino, ruffiano di merda. Noi della Bobo tv facciamo invidia al mondo e andiamo avanti perché siamo all’altezza, non abbiamo mai leccato il culo a nessuno, non siamo raccomandati”. Cassano ce l’ha con qualche addetto ai livori. “E Chi sta a fianco a te è peggio di te, caro carino!”. Notevole anche l'omaggio a Elodie: “Un, due, tre, alza: noi non siamo leccaculi”.

cassano

