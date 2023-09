IN UN OSIMHEN CHE NON SI DICA - IL NAPOLI CERCA DI FAR RIENTRARE IL "CASO OSIMHEN" CONVOCANDO L'ATTACCANTE NIGERIANO PER LA PARTITA CONTRO L'UDINESE DI STASERA, MA IL CALCIATORE INVECE DI CHIUDERE LA POLEMICA MA LA RAVVIVA: IL BOMBER SI È PRESENTATO IN RITIRO MA SI È RIFIUTATO DI STRINGERE LA MANO AI SUOI COMPAGNI DI SQUADRA! - EVIDENTE L'IMBARAZZO DI ZIELINSKI E DIEGO DEMME AL RIFIUTO DEL NUMERO NOVE DEL NAPOLI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Michele Mazzeo per www.fanpage.it

La convocazione del calciatore per Napoli-Udinese non sembra aver per nulla acquietato gli animi in casa Napoli dopo lo scoppio del "caso Victor Osimhen". L'attaccante nigeriano infatti si è presentato al Gran Hotel Serapide di Pozzuoli per il ritiro pre-gara del club partenopeo ma lo ha fatto senza nascondere il proprio malcontento per una situazione divenuta ormai incandescente.

La rabbia che aveva portato il suo agente, Roberto Calenda, a minacciare di adire le vie legali nei confronti della società per un video pubblicato su TikTok dai profili ufficiali del club e a cancellare da Instagram tutte le foto che lo ritraevano in maglia azzurra, non sembra essere stata ancora smaltita dal 24enne di Lagos.

Arrivato nel ritiro del Napoli alla vigilia del match di campionato contro l'Udinese, Victor Osimhen, visibilmente adirato, ha salutato freddamente il team manager Beppe Santoro e tirato poi dritto verso l'entrata dell'hotel a testa bassa ignorando completamente i compagni di squadra che seduti sulle scale lì vicino hanno cercato di attirare la sua attenzione per salutarlo. […]

