Arriva il tempo del padel. Qatar Sports Investments, conglomerato che controlla anche il Psg, ha raggiunto un accordo per rilevare il World Padel Tour (Wpt) da Damm, proprietaria di Setpoints Events che organizza il circuit internazionale. Il deal coinvolge anche la Professional padel association, fondatrice di Premier Padel, e la Federazione internazionale di Padel (Fip). Premier Padel e Wpt saranno fuse in un unico tour mondiale di padel professionistico chiamato Premier Padel e governato da Fip. Qatar Sports Investments (Qsi) acquisirà, quindi, le attività commerciali del torneo mondiale.

L’accordo prevede anche la risoluzione delle controversie in sospeso tra le parti, comprese quelle tra Wtp e Fip e i giocatori professionisti di padel che hanno gareggiato in entrambi i tour, in precedenza non consentito.

«È un momento storico per il padel. Qsi è orgogliosa di essere al centro del suo sviluppo a livello professionale in tutto il mondo, mettendo sempre i giocatori al centro della missione di far crescere questo sport ovunque», ha dichiarato da Doha Nasser Al-Khelaifi, presidente di Qatar Sports Investments e Premier Padel e numero uno del Psg, il club francese vincitore dell’ultima Ligue 1. «Siamo felici per questa unione di due grandi tour in un unico fantastico circuito globale; ora attendiamo con impazienza la prossima fase di sviluppo e crescita del padel professionistico sotto Premier Padel, di cui beneficerà l’intera comunità», ha sottolineato il presidente Fip, Luigi Carraro.

