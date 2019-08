5 ago 2019 17:13

DI PADRE IN FIGLIO – PRIMA STORICA VITTORIA IN F2 PER MICK SCHUMACHER - IL 20ENNE FIGLIO DI SCHUMI, ALLIEVO DELLA 'FERRARI DRIVER ACADEMY', SI È IMPOSTO IN UNGHERIA CON LA MONOPOSTO DEL TEAM PREMA: “IL FUTURO IN FORMULA 1? NON SO SE SARÀ TRA UN ANNO, TRA DUE O CHISSÀ. SO SOLO CHE AVER VINTO LA MIA PRIMA GARA È UNA BUONA COSA, MA DEVO ANCORA LAVORARE MOLTO SU ME STESSO"