dusan vlahovic a torino per le visite mediche e la firma 6

Mario Sconcerti per il "Corriere della Sera"

VOTO 8

È stato il mercato della Juve per Vlahovic e per quanto si è fatta pagare Kulusevski, Bentancur se n'è andato sottoprezzo. È una Juve che rinuncia al regista e affida a Zakaria e Locatelli la copertura del campo. Penso giocherà un 4-4-2 con Cuadrado accanto ai centrocampisti e Dybala seconda punta. Né Dybala, né Morata sono adatti al 4-3-3.

zakaria juventus 2

Morata è però un giocatore molto intelligente, da non perdere, metterlo all'ala può essere una soluzione da partita, non da stagione. Resta comunque aperto solo quel ruolo di sinistra dove si alterneranno anche Bernardeschi, McKennie e Rabiot. È una squadra molto diversa da quella di Natale, forse anche più europea. Zakaria non è un fenomeno, ma ha un gran fisico, capacità di inserirsi con il pallone e buone capacità di recuperare palloni. Dovrà tenere una linea fissa con Locatelli.

gatti juventus

Ottimo anche l'acquisto di Gatti e soprattutto utile la partenza di Ramsey. Otto anche alla Fiorentina , che non ha ceduto Vlahovic, ma ha dovuto prendere atto che l'affare era già stato fatto senza di lei. La mossa decisiva per la rimonta è stato prendere in prestito Piatek. Era un messaggio per dire a Vlahovic che rischiava la panchina per dispetto. Da lì è venuta fretta anche al giocatore e ai suoi agenti.

arthur cabral

O preferiamo pensare che un affare del genere sia nato e concluso in due giorni? Per la cessione di un giocatore che se n'era già andato, la Fiorentina ha avuto 80 milioni (altri 11,5, secondo il comunicato ufficiale della Juve, società quotata in Borsa, sono andati in oneri). Perderà qualche posizione di classifica, ma potrà finire di costruire un'ottima squadra.

gosens inter

VOTO 7.5

Mi ha sorpreso l'Inter perché è tornata ad aggredire il mercato. Gosens è un grande acquisto ed è ideale per il gioco di Inzaghi. Sarebbe importante sapere se i soldi per lui arriveranno dalla Cina o resteranno dentro l'autofinanziamento. La ridiscussione del primo bond americano aumenta il debito, ma ha allungato molto i tempi di pagamento. Questo ha dato più sicurezza.

mihaila

VOTO 7

Boga è fondamentale per l'Atalanta che sta perdendo Ilicic. È un giocatore ancora da capire bene, non ha grande continuità, come spesso quelli che sanno dribblare, ma ha caratteristiche che nella squadra aveva solo Ilicic. Non sostituisce Gosens, quello tocca a Pezzella o a Maehle.

sergio oliveira

È buono anche il giovane Mihaila arrivato dal Parma, un'ala classica, velocissima che può rompere le partite. Sette alla Roma perché ha aggiunto ottimi professionisti, Oliveira e Maitland-Niles. È strano come parta sempre per trovare un grande organizzatore di gioco e prenda poi sempre giocatori verticali. Ma gli acquisti veri di primavera sono Abraham e Zaniolo ormai inseriti e in condizione.

ricci torino

Sette alle idee del Torino. Pellegri vale un tentativo, Fares è un buon mancino di fascia, Ricci è forse, con Frattesi, il centrocampista più interessante tra i giovani. Bene anche il Cagliari. Ha messo in squadra tre professionisti sicuri (Goldaniga, Lovato e Baselli). È ormai lontano da sembrare una squadra che può retrocedere.

sensi sampdoria

VOTO 6.5

A Genoa e Sampdoria . Dovessi dire che ho capito qualcosa del Genoa direi una bugia, ma mi piace molto Blessin, il nuovo allenatore. La squadra è stata fatta pensando alla sua aggressività. La Samp ha preso Sensi, uno dei migliori in Italia da tanto tempo, ma sempre fermo ai box. Se gioca è uno che fa anche da solo la differenza. E comunque Rincon e Magnani sono altri da lotta dura.

marko lazetic

VOTO 6

A tutti gli altri, anche alla prudenza del Milan . Il sostituto di Kjaer non s' inventa senza cassa. Tomori e Romagnoli sono un'ottima coppia. Mi sembra che il Milan cerchi disperatamente di far capire a una piazza abituata a troppo che non è più quel tempo. Sarebbe più comprensibile se non perdesse tanti giocatori a costo zero. Sei anche al Napoli che non aveva bisogno di niente. E quel poco l'ha preso.

