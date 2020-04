LA PALLA ADESSO PASSA AL GOVERNO - SVOLTA IN LEGA, I CLUB SI RICOMPATTANO: “VOGLIAMO FINIRE LA STAGIONE” – SPADAFORA: "ANCHE SE DOVESSERO RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI NON SIGNIFICA CHE POSSA RIPARTIRE IL CAMPIONATO" – IL MINISTRO SPERANZA: “LE PRIORITÀ DEL PAESE OGGI SONO ALTRE”

Da liberoquotidiano.it

Spadafora

(…) E’ mercoledì la giornata spartiacque quando la Uefa incontrerà le Leghe e il governo valuterà con Figc, presidenti di Lega di A, Lega B e LegaPro e Lnd, quelle delle associazioni calciatori e arbitri e una delegazione della commissione medica della Figc, la valenza, la portata e la fattibilità del protocollo per la ripartenza degli allenamenti arrivato sabato sulle scrivanie del ministro della Salute, Roberto Speranza e dello sport Vincenzo Spadafora.

Proprio oggi i due ministri sono stati molto chiari spegnendo in parte gli entusiasmi dei fautori della ripresa. "Le priorità del Paese oggi sono altre, dobbiamo mettere al centro la questione sanitaria e salvare le vite, lavoreremo perché a un certo punto chiaramente si possa riprendere la vita normale", ha detto Speranza. "Non do per certa la ripresa degli allenamenti né la ripresa del campionato se non capiamo le condizioni per il Paese. Anche se dovessero riprendere gli allenamenti non significa che possa ripartire il campionato", ha aggiunto Spadafora. E anche il viceministro della salute, Piepaolo Sileri, è stato ancora più netto: "Gli stadi non potranno riaprire, i rischi sono troppo alti".

spadafora malagò

SVOLTA IN LEGA

Da gazzetta.it

La ripresa del campionato di serie A si avvicina. Con una svolta non prevedibile in questi termini, l’Assemblea della Lega Serie A, riunita questa mattina, ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori.

PAOLO DAL PINO PAOLO DAL PINO PAOLO DAL PINO