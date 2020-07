TOMMASO BERNI, RISERVA IN ROSSO - ZERO GARE E DUE ESPULSIONI: IL PORTIERE NERAZZURRO IN SEI ANNI NON È MAI SCESO IN CAMPO, MA È STATO ESPULSO DUE VOLTE: UN RECORD ALLA ROVESCIA MA PUR SEMPRE UN RECORD - APPASSIONATO DI ASTRI E CULTURA, BERNI ADORA I LIBRI E ODIA I VIDEOGIOCHI - HA DICHIARATO CHE NON TOCCA UNA CONSOLLE DAL '97 QUANDO ERA NEL CONVITTO DELLE GIOVANILI NERAZZURRE: DIAVOLO D'UN BERNI, HA COMINCIATO LÌ AD ALLENARSI A NON GIOCARE...