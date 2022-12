LA PALLA ERA USCITA? NO! IL GOL DEL GIAPPONE ALLA SPAGNA È REGOLARE: A FARE LA DIFFERENZA SONO POCHI MILLIMETRI - ANGOLAZIONI ALTERNATIVE E UNA VISUALE DALL'ALTO DELLA GIOCATA, CHE NON SONO ANCORA STATE RILASCIATE DALLA FIFA, RIESCONO A FAR CAPIRE COSA HA PORTATO GLI ARBITRI AL VAR A CONCLUDERE CHE L'INTERA PALLA NON FOSSE EFFETTIVAMENTE USCITA… - VIDEO

Il Giappone si è conquistato un posto negli ottavi di finale della Coppa del Mondo grazie alla vittoria per 2-1 sulla Spagna e eliminando la Germania in un girone molto complicato. I nipponici erano andati in svantaggio in virtù della rete di Alvaro Morata ma hanno ribaltato il match con Ritsu Doan e Takehiro Tanaka.

Il secondo gol della selezione giapponese, quello segnato da Ao Tanaka, è stato convalidato dopo un lungo controllo del VAR e ha suscitato tantissime discussioni in tutto il mondo perché il cross da cui nasce il gol sembrava fuori dal campo di gioco ma, a ben vedere, la chiamata della squadra arbitrale guidata da Victor Gomes è assolutamente corretta.

La rete nasce da un tiro-cross che attraversa tutta l'area piccola e sul quale si avventa Karou Mitoma proprio nei pressi della linea: il pallone viene rimesso in messo e al centro della porta c'è Tanaka che infila in rete. Il numero 9 nipponico si è buttato in scivolata per anticipare la giocata e evitare che la palla finisse fuori dal rettangolo di gioco: in un primo momento sembrava non esserci riuscito ma, in realtà, proprio questa sua idea di andarla a colpire in quel modo ha fatto sì che il pallone non finisse fuori e rendesse inutile tutto.

L'arbitro Gomes ha avuto un lungo dialogo con gli uomini al VAR e dopo questo ha indicato il centro del campo tra lo stupore generale, visto che tutti pensavano che il pallone avesse oltrepassato la linea.

Nei primi istanti, senza immagini corrette a disposizione, era difficile determinare in che modo esattamente il VAR fosse giunto alla conclusione che il gol dovesse essere convalidato, con le emittenti televisive globali che mostravano immagini che sembravano mostrare che la palla fosse fuori.

Angolazioni alternative e una visuale dall'alto della giocata, che non sono ancora state rilasciate dalla FIFA, riescono a far capire cosa ha portato gli arbitri al VAR a concludere che l'intera palla non fosse effettivamente uscita e pochissimi millimetri erano ancora in contatto con la linea di fondo campo.

Secondo le regole IFAB (9.1) la palla non è in gioco quando:

ha interamente superato la linea di porta o la linea laterale a terra o in aria

il gioco è stato interrotto dall'arbitro

tocca un ufficiale di gara, rimane in campo e: 1. una squadra inizia un attacco promettente o 2. la palla va direttamente in porta o 3. cambia la squadra in possesso di palla.

La convalida di questa rete ha permesso al Giappone accedere alla fase a eliminazione diretta come prima classificata del suo gruppo e di mandare a casa la Germania: ora la selezione del Sol Levante agli ottavi si troverà di fronte la Croazia.

Nonostante gli arbitri e tutta la delegazione FIFA siano sicuri di aver preso la decisione corretta, è senza dubbio una delle chiamate di questa Coppa del Mondo di cui si continuerà ancora a lungo.

