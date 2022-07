PALLONE, MORTE E MISTERO – IL DRAMMA DELLA CALCIATRICE PAULINE PEYRAUD-MAGNIN: L'EX FIDANZATA È STATA TROVATA MORTA NELLA LORO CASA DI TORINO – SECONDO “L’EQUIPE” IL PORTIERE DELLA JUVENTUS E DELLA NAZIONALE FRANCESE E LA FIDANZATA 27ENNE CAMILLE SI ERANO SEPARATE DA POCO – IL CORPO È STATO TROVATO IL 4 LUGLIO. GLI INQUIRENTI DICONO SOLO CHE “L'INDAGINE È IN CORSO E RESTA COPERTA DAL SEGRETO” – NEL 2020 PEYRAUD-MAGNIN ERA STATA LA PRIMA CALCIATRICE FRANCESE A FARE COMING OUT

Marco Calabresi per www.gazzetta.it

pauline peyraud magnin e la compagna camille 2

Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della nazionale francese, ha giocato le prime due partite dell'Europeo custodendo un terribile segreto: la morte della ex compagna, Camille Nell, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 4 luglio nella casa di Torino che le due ragazze condividevano.

Secondo L'Equipe, la relazione tra Pauline e Camille si sarebbe interrotta poche settimane prima della tragedia: elemento, questo, che infittisce il mistero sulle cause della morte della 27enne che aveva seguito Peyraud-Magnin sia a Madrid (quando il portiere giocava nell'Atletico) sia nella sua prima stagione italiana.

INDAGINI

pauline peyraud magnin 5

Gli inquirenti, interpellati dall'Afp, hanno spiegato come "l'indagine sia in corso e resti coperta dal segreto". Enrico Arnaldi di Balme, sostituto procuratore di Torino, ha aggiunto che "le richieste della famiglia sono state, per quanto possibile, soddisfatte. Il mio servizio ha operato, fin dall'inizio, in stretta collaborazione con il consolato francese a Milano".

In campo, Peyraud-Magnin è stata anche decisiva nella partita contro l'Italia sull'occasione capitata in apertura a Barbara Bonansea: le compagne e la federazione francese, in forma privata, le hanno comunque garantito tutto il sostegno necessario in un momento così delicato.

NO COMMENT

peyraud magnin

"Non abbiamo commenti da fare su tutto ciò che riguarda la vita privata di Pauline", ha riferito all'Afp l'agenzia che gestisce gli interessi e l'immagine della giocatrice. Anche la federazione, secondo quanto riportato da Le Parisien, "non commenterà questo episodio che appartiene alla vita privata di un giocatore".

Nel 2020, Peyraud-Magnin era stata la prima calciatrice francese a fare coming out dichiarando la sua omosessualità.

pauline peyraud magnin pauline peyraud magnin 3 pauline peyraud magnin 2 pauline peyraud magnin e la compagna camille