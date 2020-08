DA PALLOTTA A FRIEDKIN: CAMBIANO GLI YANKEE MA LA MUSICA NON CAMBIA. ANCORA CESSIONI PER LA ROMA – DZEKO VERSO LA JUVE, L’IRA DEI TIFOSI PER IL QUARTO CAPITANO IN 4 ANNI CHE SI APPRESTA A LASCIARE TRIGORIA – L’ARRIVO DI MILIK NON SCALDA LA PIAZZA – PER KOLAROV DESTINAZIONE INTER. CHE LA ROMA NON POSSA FARE GRANDI INVESTIMENTI È NOTO, MA L'ASPETTATIVA COMUNE È CHE ALMENO NON SI TOCCHINO I PUNTI FERMI. DZEKO, ZANIOLO E PELLEGRINI.

Francesca Ferrazza per la Repubblica

Momento chiave della trattativa tra Roma e Juventus per il trasferimento di Edin Dzeko. E i tifosi stanno a guardare, in larga parte increduli, in attesa di capire le reali intenzioni della nuova proprietà.

Nel primo giorno di ripresa a Trigoria, dedicato interamente al ciclo di tamponi, oltre a prendere atto della positività al Covid di Carles Perez - che ha svolto i test in Spagna e lì sta consumando la quarantena - il basso profilo tenuto dal club giallorosso lascia un po' sorpresi e storditi quanti immaginavano un impatto più evidente sulla nuova realtà dei Friedkin.

Il presidente ha invece lasciato tutto nelle mani del plenipotenziario Fienga, impegnato a lavorare a Londra su questioni tecnico- finanziarie, quali il lancio dell'Opa e l'aumento di capitale. E così, nello stordimento generale, per alleggerire il bilancio, lasciando al centravanti la possibilità di vincere qualcosa anche in Italia prima del termine della sua carriera, Edin Dzeko potrebbe essere il quarto capitano a lasciare la Roma ( in arrivo Milik dal Napoli, nome che non scalda la piazza).

Prima Totti - nel 2017 come giocatore, un anno fa come dirigente - poi De Rossi, nel 2019, passando per il saluto a Florenzi, lo scorso gennaio, fino ad arrivare appunto alla possibile separazione dal bosniaco. Inevitabile che i 35 anni, e i 7,5 milioni netti a stagione, impongano delle riflessioni ai vertici del club di Trigoria, ma il segnale dato alla piazza inevitabilmente farebbe discutere.

Che la Roma non possa fare grandi investimenti, e che debba sfoltire una rosa carica di esuberi, è noto, ma l'aspettativa comune è che almeno non si tocchino i punti fermi. Vedi Dzeko, Zaniolo e, subito sotto, Pellegrini. Ieri, a Trigoria, hanno sfilato vari procuratori, da Raiola (Mkhitaryan) a Vigorelli ( Zaniolo), passando per Lucci, da poco diventato manager anche di un Kolarov che sembra aver voglia di cambiare aria ( su di lui il corteggiamento di Everton e Siviglia).

Tutti alla ricerca di risposte, sulla progettualità del club, su quando i Friedkin sbarcheranno in Italia, facendosi portavoce delle esigenze dei propri assistiti. In mezzo a tutto questo c'è Paulo Fonseca, chiamato a costruire la sua seconda Roma tra duemila difficoltà, con un Pedro in più e uno Smalling in meno - guardando il gruppo in questo momento - e alle prese con una rosa extralarge da gestire.

Sempre con l'ansia legata al Covid. Ha fatto sapere attraverso il suo account Instagram, infatti, di essere positivo da tre giorni, Carles Perez. L'attaccante è in isolamento in Spagna, dopo aver fatto un tampone, preoccupato dai sintomi influenzali di un suo familiare. « Sono asintomatico, mi sento bene e presto tornerò», le sue parole.

