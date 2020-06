3 giu 2020 19:13

PALLOTTA SI TIENE IN OSTAGGIO LA ROMA – IL PATRON GIALLOROSSO HA DETTO "NO" AI 490 MLN DI FRIEDKIN: SECONDO LE STIME DI KPMG QUEL PREZZO È ADERENTE ALLA REALTÀ. E ALLORA PERCHE’ IL BOSTONIANO HA DETTO NO? INTANTO TRATTA CON "JOE" DaGROSA (EX PROPRIETARIO DEL BORDEAUX): L'OBIETTIVO E' QUELLO DI CREARE UN NETWORK DI CLUB PER FAR RUOTARE GIOVANI DA RIVENDERE A PREZZI PIU' ALTI (CIAO CORE!)