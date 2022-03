PANICO A CASTEL VOLTURNO: UN'AUTO SFONDA I CANCELLI. MA PERCHE’? L'EPISODIO È ACCADUTO MENTRE GLI AZZURRI SI TROVAVANO ANCORA NEGLI SPOGLIATOI PRIMA DI INIZIARE L'ALLENAMENTO AGLI ORDINI DEL TECNICO SPALLETTI - IL PROTAGONISTA DELLA VICENDA IN UN PRIMO MOMENTO AVREBBE TENTATO DI AVVICINARSI AI CAMPI POI, SAREBBE FUGGITO IN DIREZIONE MARE INSEGUITO DAI CARABINIERI, MA…

Clamoroso quanto avvenuto a Castel Volturno: mentre i calciatori del Napoli si trovavano ancora negli spogliatoi prima di svolgere l'allenamento pomeridiano agli ordini del tecnico Luciano Spalletti, un uomo ha sfondato i cancelli del centro di allenamento 'Konami Training Center' con la propria automobile.

napoli castel volturno

Poco dopo sono sopraggiunte sul luogo le forze dell'ordine per effettuare tutte le deposizioni del caso con i presenti. Il protagonista della vicenda in un primo momento avrebbe tentato di avvicinarsi ai campi che avrebbero ospitato di lì a poco gli azzurri, poi, notato l'intervento dei Carabinieri, sarebbe fuggito in direzione mare prima di abbandonare la vettura. Sarebbe quindi iniziata una sorta di inseguimento, ma non ci sono ancora notizie circa un suo arresto.