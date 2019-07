3 lug 2019 13:26

PAOLO NICOLATO, SEI STATO NOMINATO – LA FIGC SCEGLIE COME SUCCESSORE DI DI BIAGIO ALLA GUIDA DELLA NAZIONALE UNDER 21 L’EX CT DELL’ITALIA UNDER 20 (QUARTA AI MONDIALI DI CATEGORIA) -LA DECISIONE DELLA FEDERCALCIO ARRIVA DOPO UNA SERIE DI INCONTRI IN VIA ALLEGRI TRA IL PRESIDENTE GABRIELE GRAVINA, IL CT MANCINI E I DIRIGENTI DEL CLUB ITALIA