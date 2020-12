PAOLO ROSSI, L’ENZO TORTORA DEL CALCIO ITALIANO – MARCO LOLLOBRIGIDA (RAISPORT): “HA SUBITO UNA INGIUSTIZIA, SI E’ BECCATO DUE ANNI DI SQUALIFICA PER IL CALCIOSCOMMESSE MA ERA INNOCENTE. EPPURE NON AVEVA NESSUNA AMAREZZA, HA AVUTO UNA CARRIERA BREVE MA HA VINTO TUTTO. FORSE È RIMASTO DISPIACIUTO SOLO DEL…" - IL "VALORE" DELLA MAGLIA AZZURRA, IL RICORDO DI TARDELLI E DI PAOLA FERRARI E QUELLA SERATA CON VENDITTI FINITA CON UNA PARTITELLA CON I TASSISTI… - VIDEO

Francesco Persili per Dagospia

“Paolo Rossi era un uomo che univa. Non a caso è un simbolo della Nazionale. Ironico, dolce, perbene. Era un leader con il sorriso, oggi non ce ne sono più”. Marco Lollobrigida si fa portavoce del “grande dolore” di Raisport per la scomparsa di Pablito e si commuove nel ricordare viaggi a Sarajevo, cene, partite della Nazionale commentate con Rossi. “Non aveva l’insofferenza delle prime donne, era sempre disponibile con tutti. Non si risparmiava con quelli che gli chiedevano autografi, foto, video. A un ragazzo che gli chiese che valore avesse la maglia azzurra, rispose da innamorato della Nazionale: “Ho vissuto un sogno. Indossare la maglia azzurra è la cosa più bella che può capitare a uno sportivo. Sono stato un privilegiato. Ancora oggi quando la indosso mi sento come riparato…”.

Un sentimento di gratitudine immenso nei confronti di Bearzot: “Lo considerava un papà”. Lo aveva aspettato dopo la squalifica di due anni per il calcioscommesse, lo aveva protetto e imposto a dispetto di chi voleva a tutti costi la convocazione di Pruzzo. Paolo sentiva la responsabilità per quello che il ct aveva fatto per lui e doveva ripagarlo”. La stampa parlò di fughe al casinò, notti con majorette, si inventò una presunta love story tra Rossi e Cabrini. E lui si fece una risata. “Io e Cabrini stavamo insieme ma per fortuna io facevo la parte dell’uomo”. “Se c’era una polemica la stemperava con una battuta. Sapeva fare gruppo”. Uno dei suoi più grandi amici, Marco Tardelli, lo saluta con le parole di Francesco De Gregori: “sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”

Ha sofferto delle ingiustizie, si è beccato una squalifica da innocente, è diventato un capro espiatorio, l’Enzo Tortora del calcio italiano. “Ma non aveva nessuna amarezza, ha avuto una carriera breve ma ha vinto tutto quello che poteva vincere. Forse è rimasto dispiaciuto della coppa campioni dell’Heysel…”

Sono ore di cordoglio per la famiglia di Paolo Rossi, tra i messaggi degli ex compagni e colleghi ci sono quelli strazianti di Paola Ferrari. La conduttrice Rai, via Twitter, ha espresso la sua tristezza per la scomparsa dell'amico e collega con tre messaggi, il primo è stato quello più forte: "Voglio morire anche io con lui #paolorossi". Poi, altra dedica: "Il mio cuore si ferma con il tuo. Sei e sempre sarai la persona più bella vera semplice sincera che ho abbia mai avuto al mio fianco #paolorossi #amico #vita". Infine, un messaggio sui momenti passati insieme: "Questa notte non si può dormire. Eri un uomo meraviglioso. Mi parlavi sempre della tua famiglia ,della sorpresa che ti aveva emozionato di tua moglie alle Maldive, delle colline del Chianti e di come eri felice .#unico #campiondelmondo".

