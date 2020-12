PAOLO ROSSI, L’UOMO CHE HA FATTO RI-PIANGERE IL BRASILE – IL DIVINO FALCAO RICORDA PABLITO: “CI HAI FATTO PIANGERE NEL 1982, OGGI IL BRASILE PIANGE PER TE. ROSSI CI HA TOLTO UNA COPPA DEL MONDO, MA CI HA CONQUISTATO CON LA SUA VOGLIA DI VIVERE E PER LA SUA GRANDE SIMPATIA. E’ UN GIORNO TRISTE IN UN ANNO CHE STA VEDENDO ANDARE VIA DEI MITI…” – VIDEO

Francesco Balzani per leggo.it

FALCAO ROSSI

“Il Brasile ha già pianto per colpa sua, oggi il Brasile piange per lui”. E’ commosso Paulo Roberto Falcao che nel 1982 diede vita con Paolo Rossi a uno dei duelli più belli della storia del calcio. Era il 5 luglio e la Seleçao che annoverava anche Cerezo, Socrates e Zico sembrava la predestinata alla vittoria del Mondiale. Vinse Pablito che ne segnò 3 di gol mentre il Divino romanista realizzò una rete di rara bellezza che tutti i tifosi giallorossi ricordano ancora.

Oggi Falcao - che è venuto a conoscenza della morte di Rossi quando in Italia erano le 11 di mattina - piange l’avversario storico pure di tante sfide in Roma-Juve e lo fa in un video per Leggo con il solito stile, con la solita classe: “Il Brasile ha già pianto per colpa sua, oggi il Brasile piange per lui. Paolo Rossi ci ha tolto una coppa del mondo ma ci ha conquistato con la sua voglia di vivere, di giocare al calcio. E per la sua grande simpatia. E’ un giorno triste in un anno che sta vedendo andare via dei miti, degli uomini straordinari”. Il riferimento è anche a Diego Maradona che Falcao qualche giorno fa definì un “Semidio”. Campioni, assoluti. Fuori e dentro il campo.

