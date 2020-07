PAPERONE MAHOMES: IL QUARTERBACK DEI KANSAS CITY CHIEFS È DIVENTATO LO SPORTIVO CON LO STIPENDIO PIÙ ALTO DI SEMPRE. IL MIGLIOR GIOCATORE DELL'ULTIMO SUPER BOWL, HA FIRMATO UN RINNOVO DI CONTRATTO DI DIECI ANNI ALLA CIFRA DI 503 MILIONI DI DOLLARI COMPRESI BONUS - L’IRONIA DI LEBRON JAMES: "CONGRATULAZIONI! ADESSO PRESTAMI 5 DOLLARI" - VIDEO

Gabriele Sini per quotidiano.net

mahomes

Patrick Mahomes è appena diventato lo sportivo con lo stipendio più alto di sempre. Il quarterback dei Kansas City Chiefs, MVP dell'ultimo Super Bowl, ha sottoscritto un rinnovo di contratto di dieci anni alla cifra di 503 milioni di dollari compresi bonus. Un salario che mai era stato toccato da nessun atleta nella storia.

Il 24enne giocherà in NFL fino al 2031 ed è già entrato negli almanacchi per questo record certamente invidiabile. LeBron James, straordinario cestista dei Los Angeles Lakers, ha commentato la vicenda in maniera ironica su Twitter. "Congratulazioni! Adesso prestami cinque dollari", ha scritto il giocatore NBA che, nonostante gli stipendi faraonici saldati nel corso della sua carriera, non è arrivato a toccare la vetta del mezzo miliardo di stipendio.

mahomes

Divertito anche Trae Young, che milita nella massima federazione di basket americana come LeBron: "Ora devi offrire la cena". Mahomes ha prontamente risposto: "Lo farò volentieri, sono certo che ricambierai presto il favore". Anche Young, infatti, ha dalla sua un futuro roseo: appena uscirà dallo status di rookie lo aspettano contratti sontuosi a fronte del suo talento nella pallacanestro.

La dirigenza dei Kansas City Chiefs si è dichiarata entusiasta di aver blindato il proprio gioiello: “È un leader straordinario e sono lieto che sarà un membro dei Chiefs per molti anni a venire”, ha dichiarato Clark Hunt, presidente e amministratore delegato della società.

mahomes

lebron james