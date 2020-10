PARATICI HA MINACCIATO L’ARBITRO! ALTRA MULTA PER IL DIRIGENTE DELLA JUVE DOPO QUELLA CON IL CROTONE – ZILIANI LO BASTONA: "IL BELLO DEI MEDIA ITALIANI È CHE RAPPRESENTANO PARATICI COME IL SOMMO PONTEFICE DEL CALCIO. PRIMO E UNICO DIRIGENTE SQUALIFICATO PER “INSULTI AL VAR”; SEMPRE MINACCIOSO CON GLI ARBITRI QUANDO NON SI ADEGUANO; PRESENTE DOVE GLI È VIETATO ESSERE" - LE DIFFERENZE DI COMPORTAMENTO DI SKY TRA JUVE-SAMP E JUVE-VERONA

agnelli cr7 paratici

paratici

ZILIANI TWEET

Il bello dei media italiani, tv e giornali nessuno escluso, è che rappresentano #Paratici come il Sommo Pontefice del calcio. Primo e unico dirigente squalificato per “insulti al VAR”; sempre minaccioso con gli arbitri quando non si adeguano; presente dove gli è vietato essere.

#Paratici spiegato in 4 righe. Juve-Samp, fine 1° tempo, mani di Bonucci da rigore, arbitro non fischia, VAR tace, Sky non mostra: tutto okay. Juve-Verona, fine 1° tempo, gol Morata in fuorigioco, VAR interviene, arbitro annulla, Paratici si catapulta in campo, minacce,insolenze

fabio paratici

Sappia comunque, chi tenta di soffocare le voci fuori dal coro, che le persone che non vogliono più sentirsi prese in giro da una narrazione per bambini dell’asilo sono tante. Per fortuna.

nedved paratici foto mezzelani gmt 013 nedved paratici foto mezzelani gmt 014 fabio paratici paratici nedved

PAOLO ZILIANI