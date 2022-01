DALLA PARTE DEL TORTU – TENTATIVO DI FURTO IN CASA DEL VELOCISTA AZZURRO. NEL MIRINO DEI LADRI C’ERA LA MEDAGLIA D’ORO CONQUISTATA DAL BRIANZOLO A TOKYO NELLA STAFFETTA 4X100. - “TEMEVO POTESSE ACCADERE E PER QUESTO L’AVEVO MESSA AL SICURO IN BANCA” – L’INTERVISTA-DEPISTAGGIO CHE HA INVOGLIATO I MALVIVENTI A TENTARE IL COLPO – TORTU AVEVA SPIEGATO COME PER TIMORE DI FURTI AVESSE MESSO AL SICURO LA MEDAGLIA. "HO TRACCIATO UNA SPECIE DI MAPPA DEL TESORO IN CASA…"

Tentativo di furto in casa di Filippo Tortu. Nel mirino dei ladri c’era la medaglia d’oro conquistata dal brianzolo a Tokyo nella staffetta 4x100. A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso velocista ieri sera sul suo account Instagram: “Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo... Non ho parole”.

I ladri si sono intrufolati nella sua abitazione a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza, dove vive la famiglia dell’azzurro. Nei giorni scorsi in un’intervista al Corriere della Sera, Filippo aveva proprio spiegato come - per timore di furti - avesse messo al sicuro la medaglia.

“Per colpa dei ladri e per scaramanzia. Ho tracciato una specie di mappa del tesoro… 40 passi a Est, venti a Ovest, gira intorno alla credenza, vai dritto fino al bagno… Mamma, papà e mio fratello Giacomo sono a conoscenza di tutto. E sanno che nemmeno sotto tortura devono rivelare dove si trova il nascondiglio”. Un depistaggio, visto che si trova in una cassetta di sicurezza, che però deve aver invogliato i malviventi a tentare il colpo.

