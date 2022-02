LA PARTITA DI DIEGO – STASERA IL NAPOLI ARRIVA AL CAMP NOU PER AFFRONTARE IL BARCELLONA, IN UN MATCH TRA DUE SQUADRE DOVE MARADONA HA LASCIATO UN SEGNO INDELEBILE – PRIMA DI TRASFERIRSI SOTTO AL VESUVIO, IL “PIBE DE ORO” HA GIOCATO DUE ANNI A BARCELLONA, DOVE HA VINTO DUE COPPE DEL RE, UNA SUPERCOPPA E UNA COPA DE LA LIGA - SPALLETTI: “MARADONA TIFERÀ NAPOLI”

Andrea D'amico per “La Stampa”

I sogni non posso morire all'alba del giorno in cui, dinnanzi agli occhi spalancati di un ragazzo di 23 anni, si sta parando il Camp Nou: e quando si alzerà dal letto, e si toccherà il ginocchio destro, Victor Osimhen finirà per sperare che sia stata solo una brutta nottata, con una infiammazione sparita nel nulla di un incubo passeggero.

Barcellona-Napoli è la notte delle leggende, del passato che riemerge, dell'ombra di Diego che s' allunga, dell'eco di Messi e Guardiola e non può finire cosi, senza che Osimhen la viva, da protagonista, lanciandosi in quel campo che sembra fatto apposta per lui. «Vediamo in giornata».

Vedranno cosa suggerirà il fisico, ad Osimhen, che ha la voglia matta di sgranocchiare questi 90' che a modo loro fanno la storia, perché questa è la partita speciale che Luciano Spalletti sente anche per se: «Ci vorranno tutte le nostre qualità, dobbiamo fare il Napoli, metterci il cuore e il cervello ma non solo quello. Restare noi stessi, giocare senza fare calcoli».

Avanti, chissà con quale giudizio, però per tentare di starsene ancora in questa Europa League, che ha un senso, eccome se ce l'ha. E non dovrà esserci paura, né un pizzico di tremore, dinnanzi al Barça che comunque è il calcio, anche se un po' in crisetta: resteranno piccoli dubbi, legati ad Osimhen, e poi ci sarà una squadra fatta e finita, senza Lobotka ma con Anguissa, senza Politano e Lozano ma con Elmas, senza inibizioni, perché nel codice-Spalletti non ci sono ruoli in maschera.

«Dobbiamo cercare sempre di offrire un buon calcio. Lo dobbiamo al nome che portiamo, penseremo sempre a vincere, giocheremo per segnare e per avere un equilibrio di squadra. Se abbiamo velleità di arrivare in fondo e se crediamo davvero di poter ambire a dare delle gioie ai nostri tifosi, non abbiamo alternative, né possiamo scegliere chi affrontare.

Noi cercheremo di fare la nostra partita, non useremo una tattica particolare in base all'avversario. Mostreremo il calcio che conosciamo. Ci saranno momenti in cui saremo costretti a difenderci perché Xavi ha già dato la propria impronta e vedremo di sfruttarli per esaltarci in campo aperto. Ce ne sarebbe uno che potrebbe fare la differenza, ma questa gara la guarderà dal Paradiso... Maradona, che inizialmente proverà a essere bravo ma poi sono convinto che tiferà Napoli».

E là dentro che ha immaginato di trovarsi Osimhen, nel Camp Nou che si apre alla sua vita, fino a sette-otto anni fa piena di sofferenza. E ora non dovrà essere un ginocchio a rovinargli il sogno.

