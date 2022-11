18 nov 2022 19:33

PER UNA PARTITA FINITA NELL’OCCHIO DEL CICLONE PER UNA PRESUNTA CORRUZIONE, VIENE DESIGNATO ORSATO! ARBITRERÀ QATAR-ECUADOR, MATCH INAUGURALE DEI MONDIALI - IL FISCHIETTO ITALIANO È PRESENTE NELLA LISTA FIFA DAL 2010 E VIENE CONSIDERATO TRA I MIGLIORI ARBITRI EUROPEI. PURTROPPO IL SUO NOME IN ITALIA E’ LEGATO AI PIU' CLAMOROSI ERRORI ARBITRALI DEGLI ULTIMI ANNI (AD INIZIARE DALLA MANCATA ESPULSIONE DI PJANIC IN UN INTER-JUVE CHE COSTO’ LO SCUDETTO AL NAPOLI)