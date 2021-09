PASTA POCO PER DIVENTARE IDOLI – IL NUOVO CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI ZAMBO ANGUISSA FA GIÀ IL PARACULO E DOPO LA GRANDE PARTITA CONTRO LA JUVENTUS HA PUBBLICATO UNA FOTO DI UN PIATTO DI PASTASCIUTTA AL POMODORO E UN’ALTRA IN COMPAGNIA DELLA SQUADRA CON SCRITTO: “NAPOLETANO O NO?” - I TIFOSI CI HANNO VISTO UNA RISPOSTA A CHIELLINI E BONUCCI...

zambo anguissa napoli juventus 3

Il Napoli ha un nuovo idolo: André Frank Zambo Anguissa. Il 25enne centrocampista camerunense è stato il migliore in campo assieme a Koulibaly nella vittoria degli azzurri sulla Juventus. Gli uomini di Spalletti sono ora primi a punteggio pieno, mentre i bianconeri si leccano le ferite nei bassifondi della classifica.

Una prova di spessore come da tempo non si vedeva nella mediana partenopea: se la fisicità marmorea del colosso di Yaoundé era cosa nota, in molti sono rimasti sbalorditi dalla sapienza tattica e velocità di pensiero del giocatore prelevato in prestito dal Fulham.

zambo anguissa pubblica una foto della pasta al pomodoro

Al Maradona si sono visti anche tocchi di prima e rapide verticalizzazioni, merce rara in un reparto che da questo punto di vista non brilla come tempi di gioco dei vari Fabian, Demme e Lobotka. E poi ci sono i numeri della prestazione contro la Juve, semplicemente strepitosi: il 97% di precisione nei passaggi e ben 10 palloni recuperati.

"È un calciatore fondamentale, ci completa con qualità che non avevamo", ha spiegato un estasiato Luciano Spalletti a fine partita. Che il Napoli avesse pescato bene lo aveva detto chiaramente anche l'ex azzurro Raul Albiol, oggi al Villarreal, squadra dove Anguissa aveva militato in prestito due anni fa: "È un giocatore fortissimo fisicamente e che sa usare bene la palla, con noi qui ha fatto benissimo tanto che il Villarreal voleva comprarlo. Offrirà qualcosa di diverso al centrocampo del Napoli, e il fisico di Zambo in Serie A può fare la differenza".

Intanto l'ambientamento del ragazzo è avvenuto a tempo di record, sia in campo che fuori, come dimostra la storia postata ieri sera dopo la partita del Maradona: un fumante piatto di pasta al pomodoro in procinto di essere addentata da Anguissa.

bonucci chiellini pastasciutta

Un assist troppo ghiotto – non solo da un punto di vista culinario – per i tifosi del Napoli, che ci hanno visto una risposta a Bonucci e Chiellini, che del mangiare pasta asciutta ci avevano fatto lo slogan della vittoria dell'Italia sull'Inghilterra agli Europei: "Continuiamo a mangiare pastasciutta. E voi?", è stato lo sfottò agli inglesi dei pilastri azzurri durante le vacanze.

Adesso la forchetta ce l'ha in mano Zambo, che a corredo di una foto assieme ai compagni festanti scrive: "Napoletano o no?". Prove di amore sul Golfo: le premesse ci sono tutte.

