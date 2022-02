22 feb 2022 13:53

PAURA PER BEPPE FURINO: UNO DEI CALCIATORI SIMBOLO DELLA JUVE HA AVUTO UN'EMORRAGIA CEREBRALE, È RICOVERATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI. ESCLUSO AL MOMENTO L'INTERVENTO CHIRURGICO - NEL MARZO SCORSO IL CENTROCAMPISTA VINCITORE DI 8 SCUDETTI IN MAGLIA BIANCONERA HA ATTACCATO IL COVID ALLA MOGLIE CHE È MORTA. “AVRÒ SEMPRE IL SENSO DI COLPA. CREDO DI ESSERE STATO L’UNTORE CHE HA PORTATO LA MALATTIA IN CASA"