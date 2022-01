5 gen 2022 15:17

PAURA PER CASSANO: E’ RICOVERATO PER COVID IN OSPEDALE A GENOVA. “È POSITIVO DA GIORNI, È PEGGIORATO” - IN UN PRIMO MOMENTO ERA USCITA LA NOTIZIA CHE FANTANTONIO FOSSE NON VACCINATO E LE SUE CONDIZIONI FOSSERO CRITICHE, MA LA MOGLIE, CAROLINA MARCIALIS, SMENTISCE SU INSTAGRAM: "ANTONIO È VACCINATO CON DUE DOSI” (IN OSPEDALE E’ SEGUITO DAL TEAM DEL PROFESSOR BASSETTI)