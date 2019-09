20 set 2019 07:43

PAURA E DELIRIO IN GIAMAICA (MA NON PER "BIG BAMBOO") – UN FULMINE COLPISCE QUATTRO GIOCATORI: L’EPISODIO SI È VERIFICATO A KINGSTON DURANTE UNA PARTITA DI UN TORNEO GIOVANILE – ECCO COME E’ ANDATA A FINIRE… (IL MATCH ALLA FINE E’ STATO ANNULLATO) – VIDEO