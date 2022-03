PAURA PER SONNY COLBRELLI: IL CICLISTA 31ENNE, VINCITORE LO SCORSO OTTOBRE DELLA PARIGI-ROUBAIX, HA ACCUSATO UN MALORE AL GIRO DI CATALOGNA UNA VOLTA TAGLIATO IL TRAGUARDO. L’AZZURRO SAREBBE STATO VITTIMA DI UN COLLASSO. DOPO LA VOLATA SI È ACCASCIATO A TERRA ED È STATO SOCCORSO DA UN'AMBULANZA. GLI E’ STATO PRATICATO UN MASSAGGIO CARDIACO. ORA E’ COSCIENTE...

Paura all'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna. Sonny Colbrelli, 31enne corridore della Bahrain Victorious, ha accusato un malore una volta tagliato il traguardo - secondo alle spalle del vincitore Michael Matthews - ed è stato subito soccorso, con tanto di massaggio cardiaco.

L'azzurro, vincitore lo scorso ottobre della Parigi-Roubaix, sarebbe stato vittima di un collasso e sarebbe stato poi trasportato all'ospedale di Girona, una volta tornato cosciente. In serata il primo comunicato della Bahrain Victorius che conferma le prime informazioni sull’accaduto: «Dopo lo sprint della prima tappa della Volta a Catalunya, Sonny Colbrelli è caduto privo di sensi. Colbrelli ha usufruito dell’assistenza medica ed era in condizioni stabili quando è stato portato in ambulanza all’Hospital Universitari de Girona per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti».

LA TAPPA— In precedenza, Michael Matthews si era aggiudicato la prima tappa (Sant Felie de Guixols-Sant Felie de Guixols, 171.2 km), regolando il gruppo in volata. Gli italiani hanno provato a rendersi protagonisti nel finale con Masnada che ha cercato di lanciare il giovane Bagioli (quinto posto) e con lo stesso Colbrelli che allo sprint ha chiuso al 2° posto. Terza posizione per il francese Pacher. Per la Bixe Exchange quarto successo stagionale dopo la doppietta di Groenewegen al Saudi Tour e il successo di tappa di Simon Yates alla Parigi-Nizza. Matthews leader della corsa con 4” su Nizzolo. Domani seconda tappa da L’Escala a Perpignan per 202,4 km.

