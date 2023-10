13 ott 2023 19:57

LA PAUSA PER LA NAZIONALE CI REGALA NON SOLO LO SCANDALO SCOMMESSE MA ANCHE IL FAR WEST DELL’UNDER 21: L’ATTACCANTE DEL BARI MARCO NASTI CON UN PUGNO ROMPE IL NASO A MATTEO RUGGERI DELL’ATALANTA E VIENE RIMANDATO A CASA DAL C.T. NUNZIATA – DOPO LA RISSA, LE SCUSE: “MI DISPIACE MOLTO, QUESTA DEVE ESSERE E SARÀ PER ME UN’OCCASIONE DI CRESCITA” (MA QUANDO RICOMINCIA IL CAMPIONATO?)