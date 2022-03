PAZZA INTER, ALLENALA! - DOPO I SETTE PUNTI IN SETTE PARTITE, LA POSIZIONE DI SIMONE INZAGHI ALL'INTER E' SEMPRE PIÙ PRECARIA: IL PROSSIMO MESE SARÀ DECISIVO PER LA SUA PERMANENZA - MAROTTA CONGELA LE TRATTATIVE LEGATE AI RINNOVI DI CONTRATTO DEI GIOCATORI IN SCADENZA - IL CORRIERE DELLO SPORT: "COME ACCADEVA NELLA LAZIO, ANCHE NELL’INTER È MANCATO IL PIANO B DI INZAGHI" - INTANTO LAUTARO MARTINEZ È RISULTATO POSITIVO AL COVID…

1. INZAGHI SI GIOCA LA PERMANENZA ALL’INTER IN UN MESE.

Da www.ilnapolista.it

Nel prossimo mese Simone Inzaghi si gioca tutto, compresa la permanenza all’Inter. Lo scrive il Corriere della Sera. Lo scudetto non era tra gli obiettivi stagionali, ma averlo buttato via avrà un peso nelle valutazioni del club nerazzurro.

“L’Inter ha dilapidato un patrimonio, ha un ritardo di 14 punti sulla passata stagione, al netto del recupero con il Bologna. Inzaghi ha seguito il binario di Conte, si è incartato strada facendo. La lotta scudetto è ora difficile, non compromessa. L’Inter però non è più padrona del suo destino, deve sperare in una frenata di Milan e Napoli. Quando Inzaghi è arrivato l’obiettivo non era lo scudetto, ma centrare gli ottavi di Champions (l’ha fatto e non era scontato), entrare nelle prime quattro e provare a vincere la Coppa Italia, traguardo possibile. Il tecnico è in linea con le richieste, ma pesa aver rimesso in discussione uno scudetto avuto in pugno fino al 75’ del derby. In un momento di difficoltà serve coraggio”.

“Dopo la Juve il calendario può dare una mano a ripartire, ma con una sconfitta allo Stadium il divario rischia di essere incolmabile. In quel match passa la stagione dell’Inter. Inzaghi non deve sbagliarlo, si gioca tutto nel prossimo mese, anche la permanenza”.

2. INTER: RINNOVI CONGELATI

Da sport.virgilio.it

Momento nero per l’Inter. Nelle ultime sette gare, la squadra di Simone Inzaghi ha raccolto solo sette punti. Ora è a -6 dal Milan capolista e con un solo punto di vantaggio sulla Juventus (ma con una gara da recuperare).

Il pareggio interno con la Fiorentina ha certificato il periodo decisamente negativo che stanno attraversando i Campioni d’Italia in carica. Nelle ultime sette partite, sono arrivati solo sette punti, frutto di una vittoria (5-0 alla Salernitana), cinque pareggi (compreso l’ultimo con la Fiorentina) e una sconfitta (a San Siro con il Sassuolo). Un fatturato che è costato la testa della classifica (il Milan ha sei punti di vantaggio con l’Inter che deve recuperare ancora la sfida con il Bologna) e tante critiche nei confronti di Simone Inzaghi.

I detrattori criticano l’allenatore per non essere stato capace di trovare un piano B. Con l’attacco in crisi e alcuni elementi a centrocampo in affanno (Nicolò Barella su tutti), l’assenza di Marcelo Brozovic in alcune partite ha complicato ulteriormente le cose. Storicamente, Simone Inzaghi ha avuto spesso difficoltà nella seconda parte della stagione. La sua media punti è crollata: un punto a partita nelle ultime sette gare, non certo la media necessaria per rivincere lo Scudetto.

INTER, RINNOVI CONGELATI

La società non è certamente felice di come sta rendendo la squadra in campo. Secondo il Corriere dello Sport, Beppe Marotta avrebbe deciso di congelare tutte le trattative in corso legati ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Insomma, per Samir Handanovic e Ivan Perisic si sarà da aspettare ancora per sapere se saranno ancora nerazzurri il prossimo anno.

In stand-by anche i discorsi sul prolungamento del contratto di Milan Skriniar, in scadenza a giugno 2023. Unica eccezione: Marcelo Brozovic. Il croato è considerato l’elemento fondamentale per il gioco della squadra e l’accordo per il suo rinnovo dovrebbe già essere stato trovato, tanto che si attende solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare a stretto giro.

JUVENTUS-INTER, GARA DELLA VERITÀ

In questa situazione decisamente complicata, la pausa per gli impegni della Nazionale è un toccasana per Simone Inzaghi (molto criticato sui social) che avrà il tempo per riflettere su cosa fare per affrontare al meglio la prossima sfida di campionato in casa della Juventus (attualmente a -1 dai nerazzurri). Per non dire addio al sogno Scudetto, l‘Inter è obbligata a vincere all’Allianz Stadium per rilanciarsi e, soprattutto, frenare la rincorsa della Vecchia Signora che è reduce da 16 risultati utili consecutivi e vuole provare a stupire ancora.

3. GLI ERRORI DELL'INTER

Matteo Zangari per www.fcinternews.it

E' 'crisi Inter' per i colleghi del Corriere dello Sport, che hanno provato a cercare le ragioni di un'involuzione talmente evidente da non essere più nascosta neanche da Simone Inzaghi. La squadra "ha perso smalto, condizione, fiducia, ma ha perso soprattutto la consapevolezza di sé. Non riesce più a ritrovarsi, non sa più chi cercare. Se davvero è determinante l’assenza di Brozovic, allora la colpa è presto trovata: il mercato di gennaio", si legge sul quotidiano romano. Dove si definisce la cessione di Stefano Sensi in prestito alla Samp un errore quasi grottesco dando un'occhiata alle risorse in rosa in quel ruolo specifico.

I numeri pessimi, però, non possono essere spiegati unicamente con la mancanza di un giocatore, seppur imprescindibile: dopo il derby perso, l'origine di tutti i mali per molti, l'Inter ha dato segni di cedimento nei suoi giocatori-chiave come Barella e Perisic, spremuti all'inverosimile dal tecnico che non ha saputo trovare delle alternative a livello di gioco.

"C’è stato un momento in cui Inzaghi avrebbe dovuto rinfrescare, rinnovare, ricaricare. L’Inter è stata per due terzi di stagione sempre uguale a se stessa, 11 titolari più le riserve, di cui l’allenatore si fida fino a un certo punto, fatta eccezione per Darmian. Per rinunciare a Barella, Brozovic e Calhanoglu deve esserci un problema serio, non li ha mai fatti respirare, nemmeno quando aveva Sensi in organico. Come accadeva nella Lazio, anche nell’Inter è mancato il piano B di Inzaghi", chiosa il Corsport.

4. LAUTARO POSITIVO AL COVID

Da sport.virgilio.it

Niente doppio impegno con l'Argentina per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, come annunciato dalla Seleccìon su Twitter, è infatti risultato positivo al Covid-19: il Toro salterà le sfide di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Venezuela ed Ecuador e lascerà quindi il ritiro dell'Albiceleste nelle prossime ore.