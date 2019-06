PAZZA INTER, AMALA! L'EFFETTO CONTE PROSEGUE: ABBONAMENTI GIÀ ESAURITI, IL LIMITE MASSIMO DI 40 MILA TESSERE RAGGIUNTO A TEMPO DI RECORD. CHI È RIMASTO SENZA SI PUÒ METTERE IN LISTA D’ATTESA PER LA STAGIONE 2020-2021- TORMENTONE ICARDI: LA CESSIONE DELL' ARGENTINO PRIMA DI LUGLIO È DIFFICILE: RESTA LA SOLUZIONE JUVE CHE PRIMA DEVE SISTEMARE HIGUAIN. SEMPRE PIÙ PROBABILE CHE CONTE SE LO RITROVI IN RITIRO- TORNA ORIALI CHE SI DIVIDERÀ TRA INTER E ITALIA FINO A EURO 2020

Da repubblica.it

antonio conte

In attesa dell'ufficializzazione dei primi colpi di mercato, l'effetto Conte alimenta sempre di più l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter. Con una nota sul proprio sito, infatti, il club nerazzurro ha comunicato il sold out degli abbonamenti per il prossimo campionato di serie A: il limite massimo di 40 mila tessere fissato dalla società è stato raggiunto a tempo di record. San Siro, che nell'ultima stagione ha fatto registrare una media di quasi 59 mila spettatori a partita (la più alta della serie A), sarà capace di offrire un colpo d'occhio pazzesco nel primo anno di contratto del tecnico salentino.

Considerando la grande richiesta, l'Inter ha già iniziato a guardare al futuro, aprendo per la prima volta nella sua storia una lista d'attesa per la stagione 2020/2021, destinata a tutti i tifosi che vogliono assicurarsi fin da adesso una prelazione per la sottoscrizione dell'abbonamento. Ora il popolo nerazzurro attende con trepidazione notizie dal mercato per poter sognare un rilancio davvero in grande stile.

antonio conte zhang

ICARDI

Carlo Angioni per gazzetta.it

Il tormentone dell' estate ha cambiato tonalità. Un anno fa, Mauro Icardi e Wanda Nara aspettavano il sontuoso rinnovo, dopo una stagione da 29 gol in campionato, godendosi il meritato riposo tra gli elefanti e i leoni in Africa. Oggi le loro vacanze, cominciate in Giappone, sono in mezzo alle palme e alla sabbia bianchissima della Polinesia francese, ma nel futuro non c' è un contratto più lungo e più ricco, ma solo l' addio all' Inter.

icardi

Però mentre le ferie stanno per finire, la soluzione al caso Mauro sembra ancora lontana: è certo, infatti, che non sarà affatto facile porre fine al matrimonio tra l' argentino e i nerazzurri. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno messo Maurito in cima alla lista dei partenti e hanno comunicato da tempo la decisione a Wanda Nara. Antonio Conte è stato chiarissimo fin da subito: non vuole ripetere l' ultima, travagliata stagione nerazzurra e per questo non vuole potenziali elementi di disturbo nello spogliatoio.

icardi wanda nara

Ecco perché Icardi non fa parte del progetto contiano, ecco perché l' obiettivo era e resta comunque quello di chiudere la questione Icardi prima dell' inizio del ritiro di Lugano, al via lunedì 8 luglio. Il tempo passa, però, ed è verosimile che per quel giorno il numero 9 sarà ancora un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti e quindi si presenterà regolarmente in Svizzera per iniziare la preparazione e mettersi a disposizione del nuovo allenatore. D' altra parte la stessa Wanda, che ha avuto l' ultimo contatto con Marotta prima di partire per il Giappone, aveva dato appuntamento all' inizio del ritiro, smentendo poi qualsiasi contatto telefonico con Conte.

icardi wanda nara

L' Inter, insomma, ha tra le mani un problema non di poco conto. I nerazzurri hanno infatti bisogno di vendere uno dei top player in rosa per prendere Romelu Lukaku, l' uomo dei sogni di Conte. E qui i nomi in ballo sono i soliti: Icardi, Nainggolan, eventualmente Perisic. Senza i milioni che arriverebbero dall' addio a uno dei tre ex leader sarebbe impossibile dare l' assalto al gigante belga promesso sposo di Conte, per il quale servono almeno 60-65 milioni di euro (e sempre che lo United intenda abbassare le pretese economiche di partenza). Ma il destino di Icardi al momento è più che incagliato, è un vero rebus, e i giorni di vacanza dall' altra parte del mondo del giocatore e della moglie-agente non hanno aiutato i dirigenti nerazzurri.

wanda nara icardi

Mauro e Wanda hanno sempre detto che loro non vogliono lasciare l' Inter, hanno comprato casa vicino alla nuova sede nerazzurra (solo un caso?), ma in realtà hanno studiato da tempo una exit strategy. Gli abboccamenti tra Maurito e la Juventus non sono un mistero e l' attaccante a Torino andrebbe di corsa. Al momento, comunque, non sono arrivate offerte sul tavolo della dirigenza nerazzurra e la strada che porta ai bianconeri resta complicata.

icardi wanda nara

Anche perché la Juventus, che ha sempre manifestato interesse per Maurito, ha sul groppone un certo Gonzalo Higuain. E se non riescono a liberarsi del Pipita difficilmente i bianconeri affonderanno per avere l' altro argentino. La soluzione che piace a Marotta è lo scambio con Dybala, ma da sponda Juve non ha trovato sponsor. C' è sempre Cuadrado, che Conte stima, ma si dovrebbe rivalutare il cash in ballo nell' affare.

icardi koulibaly icardi

Una cosa, al momento, è però certa: se l' Inter non riuscirà a vendere Mauro prima dell' 8 luglio, non stopperà il suo arrivo a Lugano. Steven Zhang vuole evitare eventuali strascichi legali e non vuole deprezzare ulteriormente un giocatore che un' estate fa valeva 110 milioni (l' ammontare della clausola) e oggi può essere venduto al massimo a 70. Poi toccherà a Conte in persona, dentro lo spogliatoio, parlare con l' argentino. Aspettando che il nodo Maurito si sblocchi davvero.

wanda nara icardi icardi icardi wanda nara 33 icardi wanda nara icardi icardi icardi icardi wanda nara icardi wanda nara