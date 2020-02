9 feb 2020 22:59

PAZZA INTER, SI INFIAMMA LA LOTTA SCUDETTO (3 SQUADRE IN 1 PUNTO) - SOTTO DI 2 RETI ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO, I NERAZZURRI VINCONO IL DERBY CON UNA RIMONTA PAZZESCA E AGGANCIANO IN VETTA LA JUVE - AL MILAN NON BASTA UN IBRA STRATOSFERICO - CONTE: "LO SCUDETTO? E' MOLTO PRESTO. CI VUOLE PAZIENZA" - BERGOMI: "L'UOMO PARTITA E' STATO BROZOVIC" (AUTORE DELLA PRIMA RETE NERAZZURRA) - DA MATERAZZI A VIERI, DA LA RUSSA A TONY RENIS: ECCO CHI C'ERA IN TRIBUNA- VIDEO FESTA INTER