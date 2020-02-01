inter milan materazzi tony renis vieri
PAZZA INTER, SI INFIAMMA LA LOTTA SCUDETTO (3 SQUADRE IN 1 PUNTO) - SOTTO DI 2 RETI ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO, I NERAZZURRI VINCONO IL DERBY CON UNA RIMONTA PAZZESCA E AGGANCIANO IN VETTA LA JUVE - AL MILAN NON BASTA UN IBRA STRATOSFERICO - CONTE: "LO SCUDETTO? E' MOLTO PRESTO. CI VUOLE PAZIENZA" - BERGOMI: "L'UOMO PARTITA E' STATO BROZOVIC" (AUTORE DELLA PRIMA RETE NERAZZURRA) - DA MATERAZZI A VIERI, DA LA RUSSA A TONY RENIS: ECCO CHI C'ERA IN TRIBUNA- VIDEO FESTA INTER-
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MORGAN IMPAZZA A “LIVE – NON È LA D’URSO” - "ALTRO CHE ACHILLE LAURO, SONO IO IL VERO SAN FRANCESCO! CHI ERA BUGO PRIMA DI ANDARE A SANREMO? IO L’HO FATTO ESISTERE - LA SERA PRIMA HA FATTO IL TERRORISTA, HA VILIPESO ENDRIGO E MI HA FATTO MOBBING. IO MI SONO VENDICATO. SE L’HO PICCHIATO? MI HA DATO UNO SCHIAFFO PAZZESCO. PRIMA DI SCENDERE GLI HO DETTO ‘FIGLIO DI PU**ANA'” - “SONO ANDATO GRATIS A SANREMO MENTRE LUI...”. E IL MANAGER VALERIO SOAVE LO DIFFIDA IN DIRETTA – VIDEO
“UNA SCIAGURA NAZIONALE CHE NON VA NEGATA” – NEL GIORNO DEL RICORDO IN ONORE DELLE VITTIME DELLE FOIBE MATTARELLA INVITA A COLTIVARE LA MEMORIA PER CONTRASTARE “PICCOLE SACCHE DI DEPRECABILE NEGAZIONISMO MILITANTE” - IL DOCENTE DI STORIA: “RUOLO DEL PCI E RAGION DI STATO HANNO OSTACOLATO LA MEMORIA. LA JUGOSLAVIA ERA UNA PEDINA STRATEGICA FONDAMENTALE DELL'OCCIDENTE E ANCHE DELL'ITALIA. NON LA SI POTEVA PROVOCARE…”
QUANTO E’ SERVITA LA FATTURA ELETTRONICA? - “LIBERO” TIRA LE SOMME: “GLI INCASSI IVA NON NE HANNO RISENTITO. E POI NONOSTANTE DAL 2017 CHI OPERA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ABBIA DOVUTO RINUNCIARE A DOCUMENTI CARTACEI, LO STATO NON HA CONTEZZA DI QUANTO AMMONTI L'IMPORTO DEI CORRISPETTIVI DA PAGARE ALLE IMPRESE FORNITRICI DEGLI ENTI STATALI O LOCALI. IN POCHE PAROLE, LA FATTURA ELETTRONICA È INUTILE…”
JUVENTUS SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI: LA RABBIA DI HIGUAIN DOPO LA SOSTITUZIONE (ERA GIÀ CAPITATO A DYBALA E CR7) – IL PIPITA, ANCORA UNA VOLTA HA FATTO POSTO A DYBALA USCENDO SCURO IN VOLTO. NON AVREBBE SALUTATO SARRI, DIRIGENDOSI SUBITO VERSO LA PANCHINA. USCENDO L’ARGENTINO NON HA PROFERITO PAROLA
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI, SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA
MANGIAMO PLASTICA SENZA SAPERLO - NE INGERIAMO CINQUE GRAMMI A SETTIMANA: L’EQUIVALENTE DI UNA CARTA DI CREDITO - ARRIVA DA ACQUA MINERALE, MOLLUSCHI, SALE, ALIMENTI IN CONFEZIONI DI PET E PVC - I NUOVI DISTURBI? IL MAL DI PANCIA DA POLISTIROLO - E SE PENSATE DI RIFUGIARVI NELLA BIRRA, SBAGLIATE: STUDI TEDESCHI E AMERICANI SU MARCHE DA SUPERMERCATO HANNO TROVATO FIBRE DI POLIMERI IN TUTTI I CAMPIONI - IL SAGGIO “LA PLASTICA NEL PIATTO”