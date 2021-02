25 feb 2021 18:13

PAZZA INTER, VENDILA! SOSPESO IN CINA IL TITOLO SUNING. NOVITÀ IN VISTA? COMUNICATA UN'IMMINENTE OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO DEL 20-25% DEL CAPITALE. IPOTESI ALIBABA DI JACK MA (CHE GIÀ DETIENE IL 19,99% DELLA SOCIETÀ) MA NON SI ESCLUDE NEMMENO CHE POSSA ESSERE LO STATO A PRENDERE IL CONTROLLO DEL GRUPPO MAGGIOR AZIONISTA DELLA SOCIETÀ NERAZZURRA…