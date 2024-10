PECCO BAGNAIA IMPERATORE DEL GIAPPONE! A MOTEGI, DOPO LA “SPRINT”, IL CAMPIONE DEL MONDO DELLA DUCATI CONQUISTA ANCHE LA GARA E VA, A QUATTRO GP DALLA FINE, A -10 DA MARTIN CHE CHIUDE AL SECONDO POSTO. PODIO PER MARQUEZ - AI PIEDI DEL PODIO C'È FRANCO MORBIDELLI…

Da gazzetta.it

Pecco Bagnaia fa l'en plein in Giappone e accorcia ancora nel Mondiale. A Motegi si impone il campione del mondo della Ducati che dopo la Sprint conquista anche la gara, vincendo il braccio di ferro con Jorge Martin.

pecco bagnaia

Sotto un cielo inizialmente coperto e minaccioso Pecco domina il GP dal via, dettando il passo con un ritmo impensabile per gli altri: alle sue spalle arrivano Martin, secondo dopo uno bello scatto in avvio, e Marc Marquez che nel finale resiste alla rimonta di Enea Bastianini, quarto. In campionato adesso, a quattro gare dalla fine, Martin resta leader, ma ha solo 10 punti di vantaggio sull'agguerrito Bagnaia.

Ai piedi del podio c'è Franco Morbidelli che precede la Ktm di Brad Binder, unico 'intruso' nei primi otto, visto che il settimo posto di Marco Bezzecchi e l'ottavo di Fabio Di Giannantonio con le Desmosedici della VR46 portano a sette le Ducati nelle prime otto posizioni. In top-10 anche Aleix Espargaro e Jack Miller mentre Luca Marini è 14°.