FONSECA RINGRAZIA UN SUPER GOL DELLO SPAGNOLO E INCASSA LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE

Fonseca può tirare un sospiro di sollievo dopo la vittoria di Udine. “L’Udinese contrattaccava bene ed è stato difficile, ma abbiamo creato buone situazioni anche nel primo tempo.

Era importante vincere e la squadra ha difeso bene il risultato, anche se a volte abbiamo sbagliato scelte e l’ultimo passaggio.La squadra sta giocando bene con Pellegrini mediano, oggi Lorenzo ha fatto benissimo. Ibanez bene? Sì, ma non possiamo restare tutto l’anno con 3 difensori centrali anche se Ibanez ha fatto una partita enorme. Vediamo che succede in queste ultime 48 ore di mercato. Su Smalling sono comunque fiducioso. Pedro? Bravo ragazzo e gran professionista, sono contento che sia con noi”.

Molto soddisfatto anche Pedro, l’uomo-partita: “Sono contento per il gol, per aver aiutato la squadra e per i tre punti, che erano la cosa più importante. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici.

L’esultanza? È dedicata ai miei figli, poi ho guardato il cielo perché di recente è scomparsa una persona molto importante per me, legata alla mia infanzia a Tenerife. Oggi ho segnato io, domani può segnare qualcun altro, ma l’importante è raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono felice di essere qui, condivido lo spogliatoio con giocatori di esperienza. Dobbiamo provare a vincere sempre, puntando allo scudetto e a entrare in Champions. Sappiamo che è difficile, ma non impossibile”.

