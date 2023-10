A PENSAR MALE SI FA PECCATO MA... - IL NUOVO GIRO DI RIVELAZIONI DI CORONA SUL CASO SCOMMESSE CHE HANNO AL CENTRO IL CALCIATORE DELLA JUVE NICOLO’ FAGIOLI POTREBBE ESSERE ANCHE UNA VENDETTA DELL’INTERISTA “FURBIZIO” NEI CONFRONTI DELLA REAL CASA ELKANN-AGNELLI CHE LO MISE NEI GUAI CON LA GIUSTIZIA? I PRECEDENTI: L’INTERVISTA ALLA TRANS PATRIZIA DOPO IL FESTINO A BASE DI COCA E EROINA CON LAPO, CHE CORONA PROVÒ A VENDERE AGLI AGNELLI PER 200MILA EURO (LORO RIFIUTARONO) E LA CONDANNA DI “FURBIZIO” A 5 ANNI PER ESTORSIONE AI DANNI DI TREZEGUET, EX CENTRAVANTI JUVE….

CORONA HA FINALMENTE CAPITO PERCHE’ E’ FINITO IN GALERA - ‘LA TRAGEDIA DI LAPO ELKANN MI È COSTATA CARA: LA FIAT VOLEVA COMPRARE IL SERVIZIO PER 200 MILA EURO, POI MI DISSE: ‘NON SIAMO INTERESSATI’

corona trans patrizia

CORONA E’ STATO CONDANNATO PER L'ESTORSIONE AI DANNI DI TREZEGUET

LAPO ELKANN E FABRIZIO CORONA

Da www.liberoquotidiano.it - 18 mar 2021 pubblicato da Dagospia

lapo elkann

Per la prima volta Lapo Elkann parla pubblicamente di Fabrizio Corona, che si è tagliato i polsi dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di revocargli gli arresti domiciliari e di farlo tornare in carcere.

L'ex paparazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria all'ospedale Niguarda di Milano. Lapo ha parlato in una intervista con il settimanale Novella 2000 di Corona con il quale non ha mai avuto buoni rapporti, dopo il caso dei 200mila euro chiesti da Fabrizio alla Fiat. Ora lo ha perdonato.

fabrizio corona a domenica in 4

Ricordate? La notte tra il 9 e il 10 ottobre 2005 Lapo Elkann fu ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, a causa di un’overdose per un mix di oppio, cocaina ed eroina dopo un festino con dei transessuali.

Tra questi c'era Patrizia, che poco dopo fu beccata da Corona per una intervista esclusiva. La Fiat venne a sapere della questione, contattò il paparazzo, il quale chiese loro 200mila euro per vendere tale intervista. Ma gli Agnelli rifiutarono.

david trezeguet

Da allora Lapo non ha mai parlato di Corona, se non in Tribunale nel processo in cui è stato ascoltato come testimone, dicendo che l’ex re dei paparazzi provò più volte a "giocare sporco" con lui.

Ora il rampollo di casa Agnelli parla: "L’ho perdonato, non ho nessun livore, nessun rancore, must go on, bisogna andare avanti", confessa Lapo al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Lapo dopo tutto quello che ha passato sostiene che ad un certo punto bisogna saper "voltare pagina" e "dimenticare il male" per non lasciarsi vincere dalla negatività.

nicolò fagioli

fabrizio corona 01